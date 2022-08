Najbardziej kreatywne przeróbki komputerów PC

Niektórym twórcom sprzętu komputerowego, jak również użytkownikom wykonującym własne przeróbki, nie można odmówić kreatywności. Na rynku dostępne są obudowy czy komponenty, które wyróżniają się na tle konkurencji od zwykłych, nudnych obudów komputerowych, które są bardzo podobne do siebie. Dziś mam dla Was TOP 5 najbardziej kreatywnych pecetów – oczywiście moim zdaniem ;).

Oczywiście, są funkcjonalne propozycje, w których zaimplementowany jest szereg ułatwień, jednak nie każdy poszukuje czegoś „na maksa” praktycznego – zamiast tego szuka opcji, która fajnie się prezentuje. Pomysłów na setup gamingowy jest ogrom, bo przecież można zamienić pojazd, budynek czy cokolwiek innego z ulubionego filmu, serialu itp. w komputer.

Limitem jest wyłącznie wyobraźnia, a w dzisiejszym tekście chciałbym skupić się właśnie na najbardziej pomysłowych pracach w postaci przeróbek komputerów PC, których twórcy wykazali się (moim zdaniem) nietuzinkowym pomysłem, bądź po prostu włożyli dużo czasu i serca w swój projekt.

Niektóre ze znalezionych propozycji mogą wydać się kompletnie niepraktyczne, jednak tutaj najważniejszym czynnikiem jest właśnie ta kreatywność, a nie możliwości w aspekcie przykładowo najbardziej optymalnego systemu chłodzenia, eleganckiego wyglądu czy największej ilości podświetlenia RGB.

Bez zbędnego przedłużania – zaczynajmy!

Na początek coś dwa w jedynym – komputer w toalecie?!

Z pewnością czas w toalecie nie kojarzy nam się z graniem na komputerze (jeśli już to na smartfonie ;)), natomiast pewien YouTuber wpadł na dość nietypowy sposób i w kreatywny sposób zamienił toaletę w mini stanowisko komputerowe.

Basically Homeless, bo tak nazywa się kanał twórcy, podjął się projektu, którego celem była możliwość zagrania w Counter Strike: Global Offensive na monitorze 240 Hz z myszką i klawiaturą… na komputerze PC we własnej łazience.

źródło: Basically Homeless

Oczywiście nie mogło obyć się tu bez pewnych przeróbek i takie zostały podjęte. Po pierwsze, w WC zostało zamontowane okno, przez które można zobaczyć komponenty komputera i samej toalety. Nie było to z pewnością najprostsze zadanie, bo – jak wiadomo – elektronika i woda nie do końca się lubią i wyciek mógłby spowodować szkody.

źródło: Basically Homeless

Ten konkretny komputer PC został zbudowany z naprawdę solidnych części – procesor Intel Core i7-12700 na płycie głównej Z690I MEG Unify DDR5 w formacie Mini-ITX, pamięć RAM DDR5 Trident Z5 oraz GeForce RTX 3060. Po złożeniu (i po mniejszych problemach z przeciekami w środku konstrukcji) okazało się, że wszystko działa bez zarzutu (komputer, a także spłukiwanie wody). YouTuber nawet uruchomił mecz w Counter Strike’u – cel spełniony!

Ten pomysł przeróbki peceta jest naprawdę fajny i spełnia funkcję dwa w jednym. Spłuczka jako włącznik? Genialne!

A może komputer PC, który jest jednocześnie pecetem i konsolami?

Pierwsza pozycja w rankingu była typowym projektem DIY, zaś ten komputer jest zupełnie czymś innym. Został stworzony przez markę Originpc, działającą w Stanach Zjednoczonych, u której można kupić peceta, laptopa czy maszynę do pracy.

Urządzenia, o którym będzie mowa, nie można nazwać typowym pecetem, a totalnym goliatem. Dlaczego? Model ORIGIN O V3 ma na pokładzie nie jeden, a dwa komputery – pierwszy typowo do gier z Ryzenem 9 5950X, RTX 3090, 128 GB pamięci RAM i drugi do streamowania z tym samym procesorem, ale bez karty graficznej.

Poza komputerami, w środku znajdują się także konsole Xbox Series X, PlayStation 5 i Nintendo Switch OLED.

źródło: Originpc

Komponenty konsol i komputerów chłodzone są przy pomocy genialnie prezentującego się systemu typu custom loop, wykonanego na twardych rurkach, których ciecz w środku ma różny kolor – fioletowy, czerwony, niebieski i zielony – każda sekcja odpowiada za inne komponenty.

źródło: Originpc

Komputer nie jest dostępny w regularnej sprzedaży, natomiast jeden szczęściarz, widz kanału Unbox Therapy, miał szansę zdobyć ten komputer w losowaniu, które odbyło się miesiąc temu.

Polacy też mają kreatywne pomysły na przeróbki PC!

To nie tak, że tylko Amerykanie realizują ciekawe i nietypowe pomysły na blaszaki. Jako wieloletni fan twórczości Tek Testers nie mogłem pominąć tutaj ich projektu, opublikowanego na kanale YouTube moreleTV. Film ma na karku już kilka lat, ale jest to moim zdaniem jeden z ciekawszych eksperymentów, jakie wykonali. Komputer chłodzony olejem, tak – olejem.

źródło: moreleTV

Zamysł był niezwykle prosty – do wykonania całości potrzebowali akwarium, oleju (trochę więcej niż do smażenia niedzielnego obiadu), samego komputera oraz kilku ładnych dodatków do akwarium (ten samochód prezentuje się w środku świetnie!) – bo kto powiedział, że to ma być nudna konfiguracja.

źródło: moreleTV

Jaki komputer siedzi(ał) w środku? Dość standardowy, jak na tamte czasy zestaw, obejmujący procesor AMD Ryzen 5 1600, płytę główną Gigabyte B450 AORUS PRO, 16 GB pamięci RAM 3200 MHz, kartę graficzną GeForce GTX 1660 Ti oraz 600-W zasilacz Corsair. Komponenty zostały zamontowane na części wyciętej obudowy i wsadzone do środka udekorowanego przy pomocy kamieni i figurek akwarium.

Całość, co ciekawe, działała bardzo dobrze. Temperatury karty graficznej w grach nie przekraczały 50°C, zaś procesora (z radiatorem dwuwieżowym bez wentylatorów) – oscylowały na poziomie około 35°C.

Toster PC nabiera dosłownego znaczenia

Na pewno chociaż raz w życiu usłyszeliście termin, że kogoś komputer to toster – co oznacza, że jest po prostu naprawdę wolny, a komponenty w środku mogłyby służyć do pieczenia. Szukając najlepszego komputero-tostera, ponownie spotkałem się z twórczością YouTubera Basically Homeless, który postanowił stworzyć toster pc.

Początkowo zamysł był taki, by wrzucić tam całkiem solidne komponenty (jak na toster) – procesor AMD Ryzen 5 3200G, 16 GB pamięci RAM na płycie Asus Prime A320I-K, z kartą graficzną GeForce GTX 1660. Jednak ten projekt nie był do końca funkcjonalny – nie mógł piec tostów w trakcie gry.

źródło: Basically Homeless

YouTuber poszedł zatem o krok dalej i stworzył komputer PC, który jest w stanie odpalić Crysis 3, jednocześnie piekąc chlebek. Drugi wariant gamingowego tostera musiał liczyć się z pewnymi cięciami w wydajności, bo do urządzenia został zamontowany LattePanda Alpha 864s, czyli gotowa, kompaktowa płyta główna z procesorem Intel Core M3-8100Y, układem graficznym Intel UHD Graphics 615 i 8 GB pamięci RAM.

źródło: Basically Homeless

Dodatkowo YouTuber zamontował tu 1 TB dysk SSD PCIe NVMe, a system chłodzenia był realizowany przy pomocy małej, zintegrowanej turbiny, plus dodatkowego wentylatora wyciętego w obudowie tostera.

Jak się okazało, urządzenie odpaliło Crysisa – i to dokładnie tak, jak na toster przystało, a jednocześnie było w stanie upiec tosta – tak, jak założono!

Nietypowy komputer dla fanów Minecrafta i Creeperów

Piątym i ostatnim komputerem w zestawieniu będzie twór Linus Tech Tips, który zbudował dość nietypowy komputer dla szwedzkiego YouTubera PewDiePie. Nieco ponad dwa lata temu twórca postanowił podjąć się wyzwania zbudowania peceta, którego zamknie w jednego potwora z gry Minecraft, czyli Creepera, który cechuje się tym, że wybucha blisko gracza.

źródło: Linus Tech Tips

Oczywiście, komputer nie mógł wybuchnąć, a więc ta „funkcja” została odwzorowana w inny sposób – do dyspozycji był pilocik, który sprawiał, że głowa potwora, przymocowana na sprężynie, „wyskakuje” z ciała za sprawą mechanizmu uwalniającego.

źródło: Linus Tech Tips

Oczywiście cała „obudowa” została przygotowana przez YouTubera i jego zespół pod specjalne komponenty. Procesor Intel Core i9-9900KF został postawiony na płycie ROG Maximus XI Gene Z390, do dyspozycji miał pamięci RAM G.Skill Trident Z RGB, chłodzenie wodne Corsair H80i, kartę graficzną GeForce RTX 2080 Ti oraz zasilacz Silverstone SX800-LTI 800 W.

Specyfikacja była zatem topowa, a dodatkowo mieściła się w środku Creepera.

Twórców jest wiele, a pomysłów jeszcze więcej

W dzisiejszym zestawieniu przedstawiłem tylko pięć, według mnie najciekawszych i najbardziej kreatywnych pomysłów na nietypowy komputer PC. Oczywiście, w sieci znajdzie się masa innych równie ciekawych propozycji, ale to tak szeroki temat, że może powstanie kolejna odsłona tego zestawienia. Bo ilu twórców, tyle pomysłów.

Niektóre będą śmieszniejsze, drugie zaś „dopakowane” – jak komputer Originpc z konsolami, jednak wszystkie mają wspólną cechę – wyróżniają się na tle zwykłych pecetów, będąc czymś totalnie nietypowym.

A może Wy znacie jakieś ciekawe przeróbki pecetów? Dajcie znać :)