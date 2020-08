Tego nie da się odzobaczyć. Motorola podjęła współpracę z producentem dmuchanych mebli

Motorola ma na koncie wiele interesujących projektów. W końcu jako jedyny producent urządzeń mobilnych wprowadził sensowne modularne smartfony czy pozwolił zobaczyć współczesną wersję Moto RAZR. Teraz prezentuje… nadmuchiwany fotel.

Nadmuchiwany fotel Motoroli

Motorola szuka niekonwencjonalnych sposobów na to, by potencjalni klienci zauważyli smartfony tego producenta. Wielu z nich naprawdę niczego nie brakuje. Firma zadbała teraz o to, by użytkownicy nie tylko mieli do dyspozycji wielofunkcyjne, praktyczne urządzenia, ale także by mieli na czym usiąść, gdy będą z nich korzystać.

We współpracy z firmą MINNIDIP powstał projekt wyjątkowego, nadmuchiwanego fotela o dziwacznej nazwie MINNIDIP x RAZR CH(AIR). Rzecz przeznaczona jest najwyraźniej dla posiadaczy Motoroli RAZR. Nawet wersja kolorystyczna pokrywa się z jedną z opcji smartfona – złotą.

MINNIDIP x RAZR CH(AIR)

Na jednej z poręczy znajduje się specjalne miejsce na smartfon – dodatkowa pompowana podstawka, która pozwala na wygodne położenie ręki z Motorolą RAZR lub odłożenie tam samego urządzenia. Bez pudła MINNIDIP x RAZR CH(AIR) można nazwać największym firmowym akcesorium do smartfona, jakie kiedykolwiek poznaliśmy.

Kolejna podróż w lata 2000′

Gdyby nie fakt, że 1 kwietnia już dawno za nami, można by pomyśleć, że to jakiś primaaprilisowy żart. Jednak nie – to realna rzecz, którą Motorola nazywa kolejnym nawiązaniem do stylu i kultowych rzeczy początków XXI wieku, z którego pochodzi pierwowzór współczesnej Motoroli RAZR.

O prawdziwości tego projektu świadczy też fakt, że fotel można naprawdę kupić w sklepie minnidip.com za 70 dolarów.

Shut up and take my money.