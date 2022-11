NVIDIA szykuje nową wersję GeForce RTX 3060 Ti

NVIDIA wreszcie wydała nową generację kart graficznych GeForce RTX 4000 Ada Lovelace, jednak wciąż nie zapomina o starszych układach z poprzedniej serii. Jak się bowiem okazuje, producent zamierza wprowadzić nową wersję popularnej karty GeForce RTX 3060 Ti, która zastąpi dotychczasową. Zmiana wyjdzie na lepsze czy gorsze?

GeForce RTX 3060 Ti w nowej wersji zastąpi stary model

Pod koniec ubiegłego miesiąca pojawiły się informacje o nowej wersji popularnej karty graficznej – GeForce RTX 3060 Ti. Ta nie zdążyła się jednak jeszcze zadomowić na tyle, by oficjalnej stronie NVIDII pojawiła się informacja, że możemy kupić ten model – podobnie jak w popularnych sklepach internetowych.

Najnowsze informacje wskazują jednak na to, że NVIDIA szykuje się do zastąpienia starego modelu wyposażonego w 8 GB pamięci wideo GDDR6. Nowy model, o którym wzmianki zaczęły pojawiać się w na końcu października, ma być nieco lepszy niż podstawowy wariant wydany w 2020 roku, z racji na szybszą pamięć GDDR6X. Karta otrzyma kości z dopiskiem X o znacznie wyższym taktowaniu 19 Gb/s (w porównaniu do podstawowego 14 Gb/s), która ma cechować się wyższą przepustowością.

GeForce RTX 3060 Ti

Jak donosi MyDrivers, NVIDIA i partnerzy będą stopniowo zastępować GeForce RTX 3060 Ti z 8 GB GDDR6 na rzecz szybszego modelu z kośćmi GDDR6X. Warto dodać, że cena nowej karty graficznej ma być taka sama, jak w przypadku podobno wycofywanego modelu.

To może oznaczać, że nieprędko zobaczymy tańsze RTX-y 4000

Zastąpienie tańszego RTX-a nowym wariantem może wskazywać nam, że nieprędko zobaczymy GeForce RTX 4060 z nowej generacji. Być może jest to również krok ku utarciu nosa konkurencji, która w podobnym pułapie cenowym ma takie karty jak Radeon RX 6750 XT, czy Intel ARC A770.

Jeśli faktycznie nowe karty pojawią się w niezmienionych cenach, a my, użytkownicy otrzymamy wyższą wydajność za te same pieniądze, to należą się brawa NVIDII. Decyzja może być także równoznaczna z wyprzedażami dotychczasowej wersji RTX-a 3060 z 8 GB pamięci GDDR6, a więc warto uważnie śledzić ich ceny, bo może akurat trafi się okazja na kupno układu w fajnej cenie.