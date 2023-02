Na co zwracać uwagę przy wyborze ekspresu do kawy?

Lokowanie produktu

Ekspres do kawy to nieodzowny kompan porannych zmagań z rozpoczęciem nowego dnia. Uruchamiamy sprzęt i gotowe – pyszny napój przygotowany w zaciszu domowym. No dobrze, ale najpierw trzeba mieć ekspres. Jaki wybrać? I czym kierować się, szukając idealnego ekspresu?

Niezależnie od tego, czy idziemy do pracy, czy zaczynamy dzień wolny, kawa może postawić na nogi albo po prostu umilić poranek (a może nawet i popołudnie?). Ekspresy do kawy są jednak różne. W sklepach z elektroniką mamy ogromny wybór tego typu sprzętów, przez co kupno odpowiedniego modelu może sprawiać duży problem. Zatem na co zwracać uwagę przy zakupie ekspresu do kawy? Podpowiadamy.

Rodzaje ekspresów do kawy

Na rynku dostępne są trzy rodzaje ciśnieniowych ekspresów do kawy: automatyczny, kolbowy i kapsułkowy. To właśnie od wybranego rodzaju zależeć będzie sposób przygotowania napoju oraz dostępne funkcje.

Wszystkie trzy mają cechę wspólną – wykorzystują gorącą wodę pod wysokim ciśnieniem, która jest przepuszczana przez zmielone ziarna kawy. Ważne jest to, że ekspresy ciśnieniowe bardzo dobrze wyciągają wszystko, co najlepsze z ziaren, a odpowiednia regulacja strumienia wody ogranicza czas kontaktu kawy z wodą, dzięki czemu nie uzyskamy gorzkiego aromatu napoju.

Zasadę działania już znamy, natomiast warto zaznaczyć, że sam proces przygotowania, a raczej stopień jego trudności, stanowi główną różnicę. Zacznę od automatycznego, który okazuje się najbardziej zaawansowanym typem, z racji mnogości gotowych programów umożliwiających natychmiastowe zaserwowanie kawy. Urządzenie to jest dedykowane dla osób, które nie chcą czekać i wykonywać dodatkowych czynności – jego największą zaletą jest prostota.

Urządzenie zrobi niemal wszystko za nas – zmieli kawę (ekspresy automatyczne mają wbudowane młynki różnego typu), wprowadzi odpowiednią ilość ziaren dla określonego napoju, jeśli jest możliwość przygotowania kaw mlecznych spieni mleko, a nawet sam się przeczyści. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb na panelu sterowania, a następnie cieszyć się pyszną kawą. Określenie “automatyczny” nie bierze się tu znikąd – osoba kupująca nie musi dysponować tak naprawdę żadną wiedzą w kwestii parzenia kawy.

Podobnie jest z kapsułkowym ekspresem ciśnieniowym. Tutaj też nie potrzeba żadnego większego doświadczenia lub wiedzy, jeśli chodzi o parzenie kawy. Cała obsługa polega na włożeniu odpowiedniej kapsułki z ulubionym smakiem – te można zakupić w popularnych sklepach. Część tego typu ekspresów jest całkowicie pozbawione systemu spieniającego mleka, bo kapsułka nadaje cały smak, chociaż zdarzają się modele w takowy wyposażone.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku ekspresów kolbowych. O ile automatyczny i kapsułkowy nie wymagają praktycznie żadnej wiedzy baristycznej przez pełną automatyzację sprzętów, to aby dobrze wykorzystać ekspres kolbowy, trzeba już taką posiąść – przykładowo ile trzeba użyć kawy, aby uzyskać odpowiedni smak, ale także, w jakim stopniu zmielić same ziarna. Co więcej, te sprzęty nie mają na pokładzie zintegrowanych młynków, a więc takowy trzeba zakupić osobno.

No i jeszcze pozostaje aspekt spieniaczy do mleka – ekspresy kolbowe najczęściej są wyposażane w dyszę parową, co dodatkowo wymaga kolejnej umiejętności – trzeba to robić ręcznie. Tego typu rozwiązanie pozwala uzyskać kawę najlepszej jakości, ale jej przygotowanie wymaga czasu.

Ekspres trzeba dobrać do swoich preferencji

Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato… kaw, jak i ich sposobów przygotowania, jest mnóstwo. Ta, która nam bardziej smakuje, to już tylko tak naprawdę kwestia gustu. W kapsułkowych ekspresach do kawy typ napoju zależy od samej kapsułki – jeśli kupimy Caffe Crema to właśnie taki napój uzyskamy.

W ekspresach kolbowych mamy wysoką dowolność przygotowania kawy – to tak naprawdę zależy od korzystającego, co stworzy. W automatycznych natomiast sprawa ma się nieco inaczej i dostępne napoje zależą od poszczególnego modelu – droższe urządzenia będą wypełnione nie dwoma lub trzema opcjami, ale nawet kilkunastoma – przykładem jest ekspres Siemens EQ700 TP703R09.

Zatem jeśli pijamy typowo mleczne kawy ważną sprawą jest, aby specyfikacja obejmowała nasze ulubione napoje i miała zintegrowany system spieniający mleko.

Moc i liczba filiżanek na raz

Moc to z pewnością ważny aspekt każdego ekspresu. Jeśli często o poranku goni nas czas, a kawa musi zostać przygotowana jak najszybciej, warto wybrać coś o większej mocy. Właśnie od tego parametru zależy czas przygotowania sprzętu do działania, uruchomienia się i przygotowywania wody do odpowiedniej temperatury – zgodnie z tym, jaki napój wybieramy.

Co więcej, wysoka moc ekspresu ciśnieniowego umożliwi odpowiednie utrzymanie temperatury wody, ale także rozgrzanie samego urządzenia. Aby uzyskać idealną kawę, nawet taki szczegół, jak temperatura kanałów, przez które przechodzi woda, ma znaczenie. A zatem – wyższa moc = szybciej gotowa kawa. Dla tych, którzy nie piją kawy sami (albo filiżankę za filiżanką), dobrą opcją będzie ekspres z możliwością przygotowania dwóch napojów jednocześnie.

Oczywiście: cena

Ekspresy kapsułkowe należą do najtańszych – taki sprzęt możemy kupić za niespełna 200 złotych, jednak wymagają stałego dokupowania odpowiednich kapsułek. Kolbowe to już nieco wyższy wydatek, bo powyżej 300 złotych, a lepsze propozycje o wyższych mocach i możliwościach równają się oczywiście wyższemu kosztowi.

Jeśli chodzi natomiast o ekspresy automatyczne, kupno takiego sprzętu wiąże się z wydatkiem nawet na poziomie kilku tysięcy złotych. Niemniej opinia, że sprzęt tego typu zawsze jest bardzo drogi, jest błędna – dobrym przykładem jest ekspres DeLonghi ECAM220.31.SB, który możemy kupić za ok. 1500 złotych.

Cena jest ważnym aspektem podczas wyboru sprzętu, jednak warto patrzeć także na inne cechy – tańsze ekspresy nie oferują tak szerokiego wyboru trybów i funkcji. A więc przed zakupem określonego modelu, warto przejrzeć specyfikację – m.in. napoje oferowane przez urządzenie.

