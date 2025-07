Pod tym względem nowy Pixel ma być lepszy od flagowego Samsunga

Ładowanie smartfona dla niektórych osób to równie ważna kwestia, jak jakość audio czy zastosowany procesor. Choć seria Samsung Galaxy S25 postawiła na nowoczesne rozwiązania, to zrobiła to tylko połowicznie. Modele Google Pixel 10 – pod tym jednym względem – mają szansę na wywołanie lepszego wrażenia.

Jak można ładować smartfony Samsunga z serii Galaxy S25?

Wszyscy wiemy, że koreańskie smartfony od dawna nie są w stanie rywalizować z konkurencją pod względem szybkości ładowania. Najbardziej widoczną różnicę widać w przypadku bazowego modelu, Galaxy S25, którego maksymalna moc ładowania przewodowego wynosi zaledwie 25 W. W przypadku Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra jest nieco lepiej i z sieci mogą pobrać do 45 W.

A jak to wygląda w przypadku ładowania indukcyjnego? Cała trójka oferuje identyczną maksymalną moc ładowania, czyli 15 W. To, co wyróżnia serię Galaxy S25 na tle innych urządzeń, to wsparcie technologii Qi 2 Ready. Oznacza to, że urządzenia są kompatybilne z nowym standardem, w tym z pozycjonowaniem magnetycznym – pod warunkiem, że korzystamy z etui wyposażonego w odpowiednie magnesy.

Evan Blass, popularny leakster, publikujący wpisy na Twitterze/X, podzielił się informacjami o nadchodzących urządzeniach Google, które poznamy już za kilka tygodni. Grafiki potwierdzają wygląd smartfonów z serii Pixel 10 z poprzedniego przecieku, a teraz dodatkowo zostały uzupełnione skróconą, dość ogólną specyfikacją.

Wyciekła specyfikacja smartfonów z serii Pixel 10

W przypadku Google Pixel 10 Pro Fold możemy spodziewać się 6,4-calowego ekranu zewnętrznego Actua oraz 8-calowego panelu Super Actua Flex wewnątrz urządzenia. Zawias ma zostać wykonany ze stopu stali klasy lotniczej, a plecki z aluminium o wysokiej wytrzymałości.

Pixel 10 Pro ma zostać wyposażony w 6,3-calowy ekran, a model Pixel 10 Pro XL – 6,8-calowy. Warianty Pro będą oferowały również główny obiektyw z matrycą 50 Mpix, ultraszeroki kąt 48 Mpix z funkcją makro oraz 100-krotne przybliżenie, dzięki technologii Pro Res Zoom.

Google Pixel 10 (źródło: Evan Blass) Google Pixel 10 Pro (źródło: Evan Blass) Google Pixel 10 Pro Fold (źródło: Evan Blass)

Bazowy model, Pixel 10 z ekranem o przekątnej 6,3 cala, będzie miał oczko 48 Mpix z trybem makro, ultraszerokokątny obiektyw z sensorem 13 Mpix i funkcję Super Res Zoom o 20-krotnym przybliżeniu.

Wszystkie urządzenia mają działać dzięki układowi mobilnemu Google Tensor G5.

Google Pixel 10 z prawdziwym Qi 2?

O ile w parametrach technicznych nie znajdziemy nic szokującego, o tyle jedno ze zdjęć może się okazać dla wielu osób zaskakujące. Widać na nim model Pixel 10 z podpiętą bezprzewodową ładowarką – bez jakiegokolwiek dodatkowego etui. Jest to zatem wyraźny sygnał, że nowe flagowce Google będą w pełni obsługiwały standard Qi 2, a – co za tym idzie – nie będą potrzebowały do tego dodatkowego etui.

Google Pixel 10 z ładowarką Qi 2 (źródło: Evan Blass)

Tym samym seria Google Pixel 10 zyskałaby lekką przewagę nad Samsungiem w kwestii ładowania. Oczywiście pod warunkiem, że zdjęcie nie jest nieco naciągane i „wyrwane z kontekstu”.

Tego dowiemy się na szczęście już niebawem. Premiera smartfonów Google z serii Pixel 10 zaplanowana jest na 20 sierpnia 2025 roku.