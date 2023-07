Nowy tablet TCL może być tani jak barszcz

Kupienie smartfona lub tabletu nie zawsze musi wiązać się z dużym wydatkiem. Patrząc na specyfikację TCL Tab 10L 2. generacji wiem jedno – to będzie jedno z tych urządzeń, które bardzo łaskawie obchodzi się z portfelem kupującego.

Staroświecki TCL

Być może delikatnie przesadzam, ale patrząc na ramki okalające ekran, jakie znajdują się w Tab 10L Gen 2 nie mogę oprzeć się wrażeniu, że standardem na rynku są dziś o wiele mniejsze przestrzenie. Z łatwością można domyślić się, że taki design to jeden z elementów cięcia kosztów.

Zresztą, nie same ramki z przodu zdradzają budżetowość tego sprzętu. Producent na oficjalnej stronie produktu podaje, że 10,1-calowy wyświetlacz LCD oferuje rozdzielczość rzędu 1280 x 800 pikseli. Muszę przyznać, że standard HD+ w tablecie w 2023 roku to naprawdę rzadki widok.

Źródło: TCL

Mógłbym jednak rzec, że sama niewielka rozdzielczość z małego IPS-a to jeszcze nic. Dopiero rzut oka na układ mobilny może wprawić niektóre osoby w osłupienie. 3 GB RAM-u i 32 GB pamięci wewnętrznej pracuje wespół z… układem mobilnym MTK8766 składającym się z czterech rdzeni Cortex-A53 taktowanych 1,8 GHz. Żadnych dodatkowych rdzeni, wyłącznie podstawowe jednostki o kilkuletnim stażu. Dla ciekawskich dodam, że zastosowany układ graficzny to GE8300 PowerVR.

Tablet dla naprawdę oszczędnych

Podobne oszczędności znajdziemy jeszcze w zapleczu fotograficznym. Przedni i tylni aparat to sensory o rozdzielczości 2 Mpix, a maksymalny format, jaki możemy nagrywać, to 1080p w 30 kl./s. Do przechwytywania i odsłuchu dźwięku musi wystarczyć 1 mikrofon i dwa głośniki.

Tab 10L Gen 2 (Źródło: TCL)

Na szczęście nie wszystko krzyczy z TCL Tab 10L Gen 2: „Jestem tak tani, jak tylko się da!”. Akumulator oferuje niewygórowaną pojemność 6000 mAh bez opcji szybkiego ładowania, ale na szczęście nikomu nie przyszło do głowy montować gniazdo micro-USB i tablet naładujecie zwykłym kablem z końcówką USB-C.

Niewielką ilość pamięci można rozszerzyć za pomocą karty microSD, a w pudełku znajdziemy zarówno kabel, etui, jak i ładowarkę. W kwestii modułów tablet oferuje Bluetooth 5G, Wi-Fi a/b/g/n/ac a slot na kartę SIM pozwala skorzystać z łączności 4G wszędzie tam, gdzie złapiemy zasięg. Całość pracuje również na najnowszej wersji Androida 13.

Plusem jest również dostęp do oficjalnych akcesoriów na start. Oprócz wspomnianej i dostępnej w zestawie sprzedażowym gumowej ochrony prosto od producenta, fani oglądania treści na „stojącym” tablecie będą mogli dokupić etui, które może służyć jako podstawka, a ci którzy chcieliby wykorzystać Tab 10L Gen 2 do pracy – klawiaturę Bluetooth.

TCL Tab 10L Gen 2 został póki co zaprezentowany na stronie producenta bez jakiejkolwiek sugerowanej ceny i pewności, czy sprzęt trafi do Polski. Zważając jednak na fakt, że poprzednik jest wciąż dostępny w sklepach internetowych w cenie ~550 złotych oznacza, że sprzęt może pojawić się u nas w niedalekiej przyszłości i nie powinien być o wiele droższy.