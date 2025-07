Najbardziej wypasiona Motorola z serii Moto. W czym jest lepsza od swych sióstr?

Na rynku oficjalnie zadebiutował najlepiej wyposażony smartfon z rodziny Moto. Nazywa się Motorola Moto G96 5G i wydaje się mieć całkiem sporo do zaoferowania użytkownikom, którzy nie chcą wydawać olbrzymich sum na tego typu urządzenie.

Premiera smartfona Motorola Moto G96 5G – co oferuje?

Smartfon Motorola Moto G96 5G został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, którego częstotliwość taktowania sięga 2,4 GHz. Współpracuje z nim 8 GB RAM typu LPDDR4X oraz – w zależności od wariantu – 128 lub 256 GB pamięci na pliki.

Jednym z największych atutów urządzenia może okazać się zakrzywiony wyświetlacz pOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Maksymalna jasność wynosi 1600 nitów, a odporność na zarysowania zapewnia szkło Gorilla Glass 5.

Motorola Moto G96 5G (fot. Motorola)

W środku znalazło się też miejsce na akumulator o pojemności 5500 mAh. Obsługuje on szybkie ładowanie z mocą 33 W. Mamy także głośniki stereo z Dolby Atmos oraz parę mikrofonów. Sekcję fotograficzną tworzą zaś: aparat 32 Mpix (f/2.2) z przodu oraz dwa oczka z tyłu – główny sensor 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i moduł ultraszerokokątny z trybem makro o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2).

Smartfon Moto G96 5G oferuje łączność 5G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2. Według specyfikacji na indyjskiej stronie moduł NFC jest niedostępny (przy czym może to być kwestia zależna od regionu). Wszystko to zamknięte zostało w obudowie o wymiarach 161,86×73,26×7,93 mm, spełniającej wymogi normy IP68. Waga wynosi 178 gramów.

Motorola Moto G96 5G (fot. Motorola)

Producent przygotował cztery wersje kolorystyczne: zieloną, różowo-fioletową oraz w dwóch odcieniach niebieskiego. Początkowo model ten dostępny będzie w Indiach, ale zapewne z czasem trafi też do innych części świata. Na razie nie znamy cen, jednak znając ceny innych Motek, można spodziewać się, że także smartfon Motorola Moto G96 będzie przystępny cenowo.

Specyfikacja Motorola Moto G96 vs Moto G86 vs Moto G56

Poniżej znajdziesz podsumowanie specyfikacji i porównanie nowego modelu do pozostałych urządzeń z rodziny Moto Gx6, a więc Moto G86 Power, Moto G86 i Moto G56:

Motorola Moto G96 5G Motorola Moto G86 Power 5G Motorola Moto G86 5G Motorola Moto G56 5G Wyświetlacz 6,67 cala,

pOLED,

144 Hz,

2400×1080 pikseli,

do 1600 nitów,

zakrzywiony 6,67 cala,

pOLED,

120 Hz,

2712×1220 pikseli,

do 4500 nitów,

płaski 6,67 cala,

pOLED,

120 Hz,

2712×1220 pikseli,

do 4500 nitów,

płaski 6,72 cala,

IPS (LCD),

120 Hz,

2400×1080 pikseli,

do 1000 nitów,

płaski Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

(4 nm; 2,4 GHz) MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7300

(4 nm; 2,5 GHz) MediaTek Dimensity 7060

(6 nm; 2,6 GHz) Pamięć 8 GB RAM,

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM,

128-512 GB na pliki 8/12 GB RAM,

256/512 GB na pliki 4-12 GB RAM,

128-512 GB na pliki Aparaty 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 32 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 32 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 32 Mpix (f/2.2) 50 Mpix (f/1.9) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 32 Mpix (f/2.2) Akumulator 5500 mAh,

ładowanie do 33 W 6720 mAh,

ładowanie do 30 W 5200 mAh,

ładowanie do 30 W 5200 mAh,

ładowanie do 30 W Wymiary i waga 161,86×73,26×7,93 mm,

178 gramów 161,21×74,74×8,65 mm,

195 gramów 161,21×74,74×7,87 mm,

185 gramów 165,75×76,26×8,35 mm,

200 gramów Odporność IP68 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Jak zatem widać, nie pod każdym względem najnowsza Motorola jest lepsza od swoich sióstr. Największą przewagą wydaje się wyświetlacz z odświeżaniem 144 Hz. No i różnicę widać też w procesorze, przy czym w testach Snapdragon 7s Gen 2 wypada bardzo podobnie do Dimensity 7300.

A w Chinach zadebiutował smartfon Motorola Moto G100 Pro…

Przy okazji wspomnę, że w Chinach zadebiutował smartfon Motorola Moto G100 Pro. Nie bardzo jest się jednak co na jego temat rozpisywać, ponieważ jest to urządzenie o dokładnie takiej samej specyfikacji, co Moto G86 Power. Oba modele łączy także wygląd, więc najwyraźniej mamy po prostu do czynienia z rebrandigniem.