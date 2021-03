Następna Motorola będzie mieć atrybuty flagowca: rysik i modem 5G, ale nie powinna być droga

Motorola, zapatrzona w smartfony Samsunga z linii Galaxy Note, dołączyła do swojej oferty urządzenie obsługiwane przez rysik – model Moto G Stylus. Nadchodzi czas na jego następcę.

Niedrogi smartfon z modemem 5G

Motorola pracuje nad kolejnym smartfonem z rysikiem, który nie będzie pretendował do miana urządzenia flagowego. Telefon otrzymał nazwę kodową „Denver” i zostanie wyposażony w jeden z najtańszych procesorów z modemem 5G na rynku – w Snapdragona 480 5G od firmy Qualcomm.

W wersji podstawowej telefonu, wraz z procesorem, współpracować będzie 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Planowana jest także opcja ze 128 GB.

Główny aparat, z konfiguracji czterech obiektywów, które znajdą się na pleckach urządzenia, wykorzysta 48-megapikselową matrycę od Samsunga. Wspierać go będzie 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny oraz 5-megapikselowy aparat do zdjęć makro. Całość uzupełni sensor głębi z matrycą 2 Mpix.

Użytkownik będzie patrzył na 6,8-calowy ekran Full HD+ z otworem na przedni aparat. Selfie zrobimy w rozdzielczości 16 Mpix.

Coraz więcej Motoroli z rysikami

Rodzina urządzeń Moto G Stylus wkrótce się powiększy. Trudno powiedzieć, czy powyższy smartfon będzie tym samym, co Moto G Stylus 2021. Dotychczasowe przecieki przedstawiały ten telefon jako sprzęt z mocniejszym procesorem Qualcomm Snapdragon 675. Konfiguracja reszty podzespołów jest jednak identyczna, więc można by wysnuć wniosek, że „Denver to właśnie Moto G Stylus 2021.

Tak czy siak, wkrótce na pewno zobaczymy średniopółkową Motorolę z rysikiem. Zapewne pojawi się ona na jednej prezentacji, obok modeli Moto G50, Moto G60 czy Moto G100. Sądząc po specyfikacji, telefon nie powinien być przesadnie drogi.