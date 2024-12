Taka będzie Motorola Moto G15. Duży postęp na niskiej półce

W sieci pojawiła się pełna specyfikacja smartfona Motorola Moto G15. Jest ona wprawdzie nieoficjalna, ale źródło należy do wiarygodnych. Jeśli okaże się prawdziwa, to będziemy mieli do czynienia z niemałym postępem na niskiej półce.

Nieoficjalna specyfikacja Motorola Moto G15

Według przecieku opublikowanego przez 91mobiles, smartfon Motorola Moto G15 będzie stanowić duży krok naprzód względem swojego poprzednika – Moto G14, a więc jednego z podstawowych modeli w ofercie tego producenta. Zanosi się na to, że zmiany nie ominą żadnego z kluczowych aspektów urządzenia.

Zacznijmy od tego, że nieszczególnie imponujący procesor Unisoc T616 w nowym modelu zostanie zastąpiony przez nieco lepszy MediaTek Helio G81 Extreme. Towarzyszyć będzie mu ponadto 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, a to w obu przypadkach oznacza podwojenie tego, z czym mieliśmy do czynienia w Moto G14.

Motorola Moto G15 – tak jak poprzedni model – zostanie także wyposażona w wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+, ale urośnie on z 6,5 do 6,72 cala. Z tyłu natomiast producent zainstaluje podwójny aparat: 50 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.4). Ten drugi powinien zaoferować nieco lepszą jakość niż sensor 2 Mpix z Moto G14.

Motorola Moto G15 (źródło: 91mobiles)

Nadchodzący model będzie miał też na pokładzie nieco pojemniejszy akumulator (5200 mAh vs 5000 mAh) z obsługą nieco szybszego ładowania (18 W vs 15 W). Poza tym zaoferuje dwuzakresowe Wi-Fi, NFC i Bluetooth 5.4, skaner linii papilarnych z boku, głośniki stereo z Dolby Atmos oraz system Android 15.

Całość zostanie zamknięta w obudowie o grubości 8,17 mm i wadze na poziomie 190 gramów. Konstrukcja spełniać będzie wymogi normy IP54, a więc wytrzyma kontakt z piachem i zachlapania.

Premiera Motorola Moto G15 już niebawem

Smartfon Motorola Moto G15 ma zostać zaprezentowany już niebawem, a następnie trafić do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym i szarym. Według nieoficjalnych informacji będzie kosztować ~200 euro, co przy obecnym kursie stanowi równowartość ~855 złotych.