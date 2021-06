Powróci Motorola, którą mogliście znać. Marka zagra na sentymencie klientów

Nikt nie jest w stanie odciąć się od swojej historii. Niektóre firmy chętnie jednak do niej sięgają, aby zarobić na sentymencie klientów. Wygląda na to, że Motorola też chce pójść tą drogą.

Motorola Defy powróci

Pamiętacie ten smartfon, a właściwie całą serię urządzeń, która została włączona do tej rodziny? Jeżeli nie, to macie do tego prawo, ponieważ Motorola Defy pojawiła się na rynku w 2010 roku, czyli w czasach, gdy Android dopiero zaczynał podbijać rynek (kilka miesięcy po premierze pierwszego Samsunga Galaxy S).

Zapowiada się na to, że powróci w nowej odsłonie, ale jednocześnie nie wyrzeknie się swoich korzeni. W Konsoli Google Play zauważono model o oznaczeniu Motorola Athena, który według doniesień serwisu 91mobiles zadebiutuje na rynku właśnie jako Motorola Defy. Co więcej, smartfon dostrzeżono także w bazie benchmarku Geekbench, co zwiastuje jego rychłą premierę.

źródło: Konsola Google Play

Konsola Google Play podaje, że Motorola Athena została wyposażona w wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9) oraz procesor Qualcomm Snapdragon 662 i 4 GB RAM. Ponadto widać też informację o systemie Android 10, co wygląda niezbyt korzystnie w sytuacji, w której Android 11 lada chwila stanie się „stary”, bo Google już wkrótce udostępni Androida 12.

Wszystko wskazuje na to, że Motorola Defy będzie właśnie tym smartfonem, który wprowadzi na rynek Bullit Group. Brytyjczycy podpisali bowiem z Motorolą umowę, na mocy której mogą wykorzystywać jej markę i znaki towarowe. Mówi się o nim już od dłuższego czasu i tak się składa, że najnowsze informacje idealnie łączą się z dotychczasowymi.

Bullit Group specjalizuje się bowiem w smartfonach typu rugged, a Motorola Defy była jednym z pierwszych smart-telefonów na rynku w pyło- i wodoszczelnej obudowie z certyfikatem IP67. Wydaje się zatem naturalnym posunięciem wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu pod tą marką, którą z pewnością kojarzy wielu klientów.

Taki „powrót do korzeni” może sprawić, że zainteresuje się nim więcej osób, w tym takich, które mają sentyment związany z serią Motorola Defy. Nie byłoby to niczym nowym, wszakże podobnie postępuje już HMD Global w przypadku smartfonów marki Nokia.