Motorola Moto G Stylus 5G już niebawem. Czy jest na co czekać?

Motorola w ciągu następnych kilku tygodni powinna oficjalnie zaprezentować następcę Moto G Stylus 2021. Smartfon względem poprzednika ma otrzymać kilka znaczących zmian w specyfikacji. Nowy telefon z rysikiem, jak sama nazwa mówi, będzie wspierał łączność z siecią piątej generacji.

Moto G Stylus 5G dostanie większą baterię

Nie jest tajemnicą, że firmy współpracujące z producentami smartfonów mają w zwyczaju, przy okazji swoich certyfikacji, ujawniać specyfikację urządzeń, przed ich finalną premierą. Dzięki organizacji Bluetooth SIG dowiadujemy się, że Motorola Moto G Stylus 5G będzie wyposażona w moduł Bluetooth 5.1.

Reklama

(źródło: @NilsAhrDe)

Zrzut ekranu UL Demko natomiast ujawnia, że nadchodząca Motorola będzie zasilana przez baterię o pojemności 5000 mAh, czyli o 1000 mAh więcej niż w poprzedniej generacji smartfona. Jest to jak najbardziej zrozumiałe – sieć 5G potrzebuje większych nakładów energii do poprawnego działania, stąd ta zmiana. Smartfon obsłuży ładowanie o maksymalnej mocy 10 W.

Reszta specyfikacji pozostaje bez tajemnic

Według wcześniejszych informacji, sercem smartfona będzie budżetowy procesor Qulacomma, Snapdragon 480 z modułem 5G, sparowany z 6 GB pamięci operacyjnej. Układ pojawił się już w innej propozycji Motoroli. Moto G50 5G z tym samym procesorem radzi sobie bardzo sprawnie.

Moto G Stylus 5G w aspekcie fotograficznym powinna wypadać podobnie jak inne Motorole. Producent pokusił się o implementację czterech obiektywów na tylnej wyspie aparatów. Główny moduł wykorzysta 48 Mpix matrycę autorstwa Samsunga. Do dyspozycji użytkownika pozostają także 8 Mpix z ultraszerokim kątem oraz 5 Mpix do zdjęć makro. Czwartym, a zarazem najmniej użytecznym obiektywem będzie 2 Mpix jednostka do wykrywania głębi ToF.

Specyfikację zamyka 6,8 calowy wyświetlacz pracujący w rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2400 pikseli). Matryca ma być wykonana w technologii LCD IPS. Przedni panel skrywa otwór dedykowany dla obiektywu do zdjęć typu selfie, z matrycą o rozdzielczości 16 Mpix.

Kiedy premiera Moto G Stylus 5G?

Kiedy możemy się spodziewać nowego Stylusa od Motoroli? Cóż, trudno powiedzieć. Początkowo informacje mówiły o premierze wraz z smartfonami z tegorocznej serii Moto G10, G30, G100. Na oficjalną premierę wraz wyceną telefonu przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Urządzenie, patrząc na poprzedników, może nie trafić do sprzedaży w naszym kraju.