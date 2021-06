Smartfony marki Motorola są naszpikowane funkcjami, o których mogliście nawet nie wiedzieć

Motorola to jedna z tych firm, której możemy zawdzięczać wiele technologicznych nowości, takich jak pierwsze radio samochodowe czy pierwszy telefon komórkowych. Nie samymi urządzeniami jednak człowiek żyje. Motorola ma również duży wkład w dostarczaniu innowacyjnych i bardzo przydatnych funkcji w smartfonach.

Smartfony są naszpikowane przeróżnymi funkcjami. Jest ich tak wiele, że czasem ciężko jest je wszystkie zapamiętać, a nawet poznać. W związku z tym Motorola postanowiła przedstawić kilka najważniejszych funkcji, które można znaleźć w popularnych Motkach.

#motoinnowacje – czyli przydatne funkcje w smartfonach marki Motorola

Gesty w smartfonach nie są niczym nowym, jednak Gesty Moto wydają się szczególnie przydatne w codziennych sytuacjach, szczególnie że do ich użycia nie jest wymagane odblokowywanie smartfona. Jeden gestów może okazać się szczególnie przydatny dla wszystkich nocnych marków, bowiem dzięki niemu latarkę w smartfonie można włączyć i wyłączyć przez dwukrotne machnięcie ręką, co producent porównuje do ciosu karate.

Jednak włączanie i wyłączanie latarki to nie jedyna opcja, którą można obsługiwać za pomocą gestów. Po dwukrotnym przekręceniu nadgarstkiem, czyli ruchu przypominającym machanie królowej angielskiej, smartfon uruchomi aplikację aparatu. Dzięki temu ważne, warte sfotografowania momenty nie umkną już użytkownikom, którzy często marnowali czas na przebrnięcie przez ekran odblokowywania oraz znalezienie odpowiedniej ikony.

Smartfon zamiast konsoli

W dzisiejszych czasach smartfon zastępuje użytkownikom wiele urządzeń, takich jak: komputer, kalkulator, aparat czy odtwarzacz muzyki. Do tego grona można też dodać konsolę do gier, którą może zastąpić Motorola Moto G100 – dzięki Platformie Ready For. Wystarczy podłączyć smartfon do większego ekranu, sparować z padem i już, mobilna konsola jest gotowa.

Ta funkcja została stworzona jednak nie tylko do gier, bowiem dzięki niej można uruchomić także mobilny pulpit do komfortowej pracy, tryb wideokonferencji czy tryb TV, który pozwoli na obejrzenie filmów i seriali na dużym ekranie, bez konieczności logowania się do obcych urządzeń.

Coś dla aktywnych w social mediach

Osoby aktywne w social mediach, chcące podzielić się ze znajomymi reakcjami wideo na różne wydarzenia, z pewnością docenią funkcję Dual Capture. Umożliwia ona jednoczesne nagrywanie obrazu z przedniego i tylnego aparatu, co na pewno uatrakcyjni relacje w serwisach społecznościowych, takich jak Instagram.

Z kolei dla zwolenników głosowych relacji z wydarzeń, Motorola przygotowała funkcję Audio Zoom, która podczas nagrywania dźwięku skupia się jedynie na konkretnym jego źródle i wycisza niepotrzebne głosy z otoczenia. Sąsiad wiercący w ścianie nie będzie więc już problemem, a kto tego nie zna…