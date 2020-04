Wszystko, co wiemy o nowych Motorolach Edge i Edge+. Jest na co popatrzeć!

Ogłoszenie nowych smartfonów Motoroli jutro – a my już dziś możemy pokazać Wam kilka materiałów, które pojawią się na prezentacji. Przygotujcie się: oto flagowa Motorola Edge+ oraz niższy model Motorola Edge.

Motorola postanowiła nieco zmienić styl swoich urządzeń, co pociągnęło za sobą także nowe nazewnictwo. Flagowe smartfony tego producenta z serii Moto Z będą już jutro zamkniętym rozdziałem w rozwoju firmy. Nadchodzą świeże propozycje, nazwane Motorola Edge oraz Motorola Edge+.

Już pierwszy rzut oka na nowego flagowca Motoroli upewnia nas w przekonaniu, że będzie to coś nowego w wykonaniu firmy. Spory, 6,67-calowy, zakrzywiony po bokach ekran AMOLED Full HD+ 90 Hz robi dobre wrażenie dzięki wąskim ramkom – precz z notchem! Na przedni aparat trzeba było zarezerwować jednak miejsce, więc wyświetlacz ma otwór na kamerę. Nie wygląda to źle i nasuwa skojarzenia z produktami konkurencji.

W środku działa procesor Qualcomm Snapdragon 865 (2,84 GHz), co jest naturalnym wyborem dla urządzenia z najwyższej półki mającego premierę w tym roku. Do tego należy doliczyć 12 GB pamięci RAM i proszę bardzo – jawi się naszym oczom wydajny flagowiec.

Motorola zadbała też o to, żeby prądożerny modem 5G miał co jeść – bateria 5170 mAh z ładowaniem indukcyjnym wygląda na papierze bardzo dobrze. Nareszcie dostaniemy flagowca z nieco mocniejszym akumulatorem, umożliwiającym (mamy nadzieję) przynajmniej jeden intensywny, pełny dzień pracy na jednym ładowaniu. Producent nie zapomniał także o porcie słuchawkowym, czego zwykle próżno szukać w produktach konkurencji.

Motorola Edge+ nie powinna zawieść również pod względem fotograficznym – użyty zostanie w niej ten sam moduł kamery głównej co w Xiaomi Mi Note 10, a więc 108-pikselowy Samsung ISOCELL Bright HMX. Przy matrycy 1/1.33″ efekty powinny być przynajmniej bardzo dobre. Kolejne dwa aparaty zyskają rozdzielczość 16 Mpix i 8 Mpix.

Wymiary flagowca to 161,1×71,3×9,5 mm. Sprzęt zadziała na Androidzie 10.

Motorola Edge nie będzie tak mocna jak przedstawiciel najwyższej półki, ale też nie będzie miała się czego wstydzić. Procesor Qualcomm Snapdragon 765 (2,3 GHz) to solidny zawodnik, zwłaszcza jeśli w pamięci mamy fakt, że zintegrowano z nim modem 5G. W podstawowej wersji smartfon ma dostać 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, co pozostaje już pewnym standardem.

Ekran AMOLED 90 Hz będzie zapewne nieco mniejszy niż w Edge+, choć nie znamy dokładnych danych. Wiadomo jednak, że będzie wyświetlał obraz Full HD+ i tak jak w mocniejszej wersji, będzie zachodził na boki obudowy oraz zostanie z nim zintegrowany czytnik linii papilarnych. W jego lewej górnej części znajdzie się otwór na aparat przedni (25 Mpix).

Z tyłu część obudowy zajmie wysepka z potrójnym aparatem: 64 Mpix, 16 Mpix i 8 Mpix. Wśród zalet nie zabraknie portu słuchawkowego, modułu NFC, głośników stereo oraz Dual SIM. Całość zasili bateria o pojemności 4500 mAh.

Niewykluczone, że w Polsce i reszcie Europy Motorole Edge i Edge+ zostaną zaprezentowane pod innymi nazwami. To, czy tak będzie, stanie się jasne jutrzejszego wieczora, gdyż konferencja zaplanowana jest na godzinę 18:00. Być może dowiemy się wtedy także, ile za nowy model (lub modele) będziemy musieli zapłacić w naszym kraju.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/FNqbOskRxg

— Motorola (@Moto) April 13, 2020