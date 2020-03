Będzie też tańsza Motorola Edge, ale nie mniej atrakcyjna od Edge+

Od pewnego czasu mówi się, że Motorola przygotowuje pierwszego od dłuższego czasu flagowca, model Edge+. Okazuje się, że na rynku zadebiutuje także nieco tańsza wersja, jednak pomimo minimalnie słabszej specyfikacji, Motorola Edge również będzie bardzo atrakcyjną propozycją.

Motorola Edge – specyfikacja

Smartfon, podobnie jak Motorola Edge+, zostanie wyposażony w obustronnie zakrzywiony (niektórzy używają określenia „wodospadowy”) wyświetlacz AMOLED o proporcjach 19,5:9, rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz z ekranowym czytnikiem linii papilarnych oraz okrągłym otworem w lewym górnym rogu na aparat do selfie i rozmów wideo. Sercem urządzenia będzie ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 765 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52 (do 3,7 Gbit/s w sieci 5G). Do kompletu mają być 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Motorola Edge zaoferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 25 Mpix na przodzie i potrójny 64 Mpix + 16 Mpix + 8 Mpix na panelu tylnym. Można się spodziewać, że oprócz szerokokątnego obiektywu, użytkownicy dostaną do dyspozycji obiektyw ultra-szerokokątny i tzw. teleobiektyw, aczkolwiek na razie to tylko przypuszczenia. Pracę modułu ma wspierać laserowy autofokus.

Na pokładzie Motoroli Edge znajdzie się też port USB-C i coraz rzadziej spotykane 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zaoferuje także moduł NFC, głośniki stereo i Dual SIM. Całość będzie pracować pod kontrolą systemu Android 10, podczas gdy za jej zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 4500 mAh (bez wsparcia dla ładowania indukcyjnego).

Motorola Edge zapowiada się więc na bardzo atrakcyjny smartfon z wyższej średniej półki dla bardziej wymagającego użytkownika, który jednak nie potrzebuje lub nie może sobie pozwolić na zakup flagowca. Nieliczne wskazówki sugerują, że model pod taką nazwą będzie sprzedawany tylko w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy w innych krajach klienci kupią go jako przedstawiciela tegorocznej serii Motorola One.

Nie wiadomo natomiast, jak sytuacja będzie wyglądać w przypadku Motoroli Edge+. Na razie pewne jest, że trafi ona do oferty amerykańskiej sieci Verizon, ale czy również do innych państw – tego wciąż nie wiemy.

