Taka będzie nowa Motorola Edge 2022 – ani piękna, ani bestia

Od marca wiadomo, że Motorola pracuje nad nowymi modelami z serii Edge. Wiele wskazuje na to, że debiut przynajmniej jednego z nich jest bardzo bliski. Do sieci właśnie trafiły oficjalne rendery prasowe – Motorola Edge 2022 nie ma już przed nami tajemnic.

Motorola Edge 2022 – specyfikacja i wygląd

Dzięki współpracy Pricebaba i OnLeaks jeszcze przed premierą urządzenia mamy okazję zapoznać się z jego dokładnym wyglądem. Leaksterzy podzielili się oficjalnymi prasowymi renderami, które dokładnie pokazują to, jak będzie wyglądać nadchodząca nowość.

Z grafik wynika, że nowa Motorola Edge 2022 otrzyma ekran z centralnie umieszczonym otworem na aparat do selfie. Mówi się o tym, że wyświetlacz będzie miał przekątną 6,5 cala i zostanie wykonany w technologii OLED, a jego rozdzielczość wyniesie Full HD+. Ponadto zaoferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i ekranowy czytnik linii papilarnych. Nieco razi jednak dość spora ramka pod wyświetlaczem – nie wygląda to zbyt atrakcyjnie.

Wracając do aparatu do selfie, to według przedpremierowych informacji będzie to matryca o rozdzielczości 32 Mpix. Z kolei na tyle znajdą się trzy obiektywy, w tym główny aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Obok niego zostaną umieszczone jeszcze dwa: 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do wykrywania głębi.

Sercem urządzenia zostanie nowy SoC MediaTek MT6879. Niestety, jego rynkowa nazwa pozostaje nieznana, ale wiadomo, że to układ z dwoma rdzeniami Cortex-A78 i sześcioma Cortex-A55. Za grafikę ma z kolei odpowiadać Mali-G79 GPU. Na tę chwilę ciężko jednak prognozować, jaką wydajność zaoferuje Motorola Edge 2022.

Oczekuje się, że nowy smartfon zadebiutuje z co najmniej 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Informatorzy donoszą jednak, że na rynku dostępny będzie również wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci na dane. Z kolei akumulator pochwalić się ma imponująco wyglądającą na papierze pojemnością 6000 mAh. Ponadto z pewnością nie zabraknie funkcji szybkiego ładowania.

Dzięki precyzyjnym renderom wiemy, że Motorola Edge 2022 nie zostanie wyposażona w złącze audio jack 3,5 mm – na pewno niejeden użytkownik może być z tego powodu zawiedziony. Wymiary wyniosą zaś 160,8×74,2×8,2 mm – model ten nie będzie zatem należał do wybitnie dużych sprzętów, ale jednocześnie trudno go nazwać kompaktowym.

Kiedy premiera Motoroli Edge 2022?

Spekuluje się, że model Edge 2022 będzie wspierał obsługę rysika, dokładnie tak, jak Edge 30 Pro. Nie znamy dokładnej daty premiery Motoroli Edge 2022, ale krążą głosy, że smartfon może zadebiutować w trzecim kwartale 2022 roku.