Tecno Spark Go 1 chciałby być iPhone’em, ale trochę mu brakuje. Ma jednak mocne strony

Niejeden producent chciałby, żeby jego smartfon był „iPhone’em wśród smartfonów”, ponieważ przełożyłoby się to na jego ogromną popularność. iPhone jest jednak tylko jeden, ale nie zniechęca to (głównie) Chińczyków do czerpania ze swojego ideału. Kolejnym tego przykładem jest nowy Tecno Spark Go 1.

Smartfon Tecno Spark Go 1 wyraźnie jest inspirowany iPhone’em

Chińscy producenci nie mają żadnych oporów przed kopiowaniem designu urządzeń Apple. Widzimy to zarówno w przypadku smartfonów, jak i tabletów, smartwatchy, słuchawek oraz laptopów. Najwyraźniej musi się to opłacać, skoro ten proceder trwa i tylko przybiera na sile.

Wygląd Tecno Spark Go 1 jednoznacznie przypomina design iPhone’ów. W tym przypadku tych tańszych, podczas gdy chińscy producenci zazwyczaj zżynają wygląd droższych iPhone’ów Pro. I choć nie jest to kopia 1:1, bo wyspa z aparatami jest mocno zaokrąglona, to nie można odmówić podobieństwa.

źródło: producent

Tecno Spark Go 1 – specyfikacja nie dorównuje parametrom iPhone’a

Na tym podobieństwa się kończą, ponieważ specyfikacja nowego modelu w ofercie chińskiej marki jest znacznie uboższa niż iPhone’a nie-Pro. Jest jednak jeden aspekt, w którym Spark Go 1 jest lepszy. Otóż potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 120 Hz, a nie tylko 60 Hz. Do tego ma akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie do 15 W), ale raczej nie porównuje się pojemności baterii w telefonach z Androidem i iPhone’ach.

Wspomnieliśmy o ekranie, to warto się przy nim zatrzymać, ponieważ w tym obszarze mamy do czynienia z jeszcze jednym podobieństwem do iPhone’a. Wokół okrągłego otworu na 8 Mpix aparat może bowiem tworzyć się Dynamic Port, który ma podobną funkcjonalność jak Dynamiczna Wyspa w iPhone’ach.

Wyświetlacz w Spark Go 1 ma przekątną 6,67 cala i rozdzielczość tylko HD+ 1600×720 pikseli, ale trudno spodziewać się wyższej w urządzeniu tej klasy. Po drugiej stronie producent umieścił 13 Mpix aparat, natomiast na krawędziach znajdują się emiter podczerwieni, czytnik linii papilarnych, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

źródło: producent

We wnętrzu są zaś procesor Unisoc T615, do 4 GB RAM (z możliwością rozszerzenia o 100% kosztem pamięci wewnętrznej) i do 128 GB wbudowanej pamięci oraz głośniki stereo z dźwiękiem DTS. Urządzenie ma certyfikat IP54 i pracuje pod kontrolą systemu Android 14 Go Edition. Producent deklaruje, że Spark Go 1 będzie działał płynnie przez ponad 4 lata.

Tecno Spark Go 1 – cena

Producent nie podał sugerowanej ceny tego modelu, ani informacji, gdzie będzie sprzedawany. Wiemy natomiast, że do sprzedaży trafią aż cztery konfiguracje: 3/64 GB, 4/64 GB, 3/128 GB i 4/128 GB.