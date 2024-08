Nowości DeepCool – każdy PC może być wyjątkowy

Na trwające właśnie targi Gamescom 2024, DeepCool przywiózł sporo nowości pokazujących, jaki kierunek planuje obrać firma. Patrząc na obudowy i chłodzenie (ale nie tylko) widać, że „personalizacja” stoi wysoko na liście priorytetów producenta.

Nowe obudowy DeepCool

Najwięcej nowości spotkamy w obudowach DeepCool z serii CH. Rodzina wzbogaciła się o m.in. model CH160 Mesh ITX łączący estetykę z mobilnością, CH170 Digital ITX, którego asem w rękawie jest cyfrowy panel do podglądania parametrów pracy komputera oraz CH560R – w tym przypadku znana konstrukcja otrzymała wsparcie dla płyt głównych w formacie BTF, co oznacza, że przyglądając się wnętrznościom maszyny nie uświadczymy na wierzchu plątaniny kabli i złączy.

CH160 Mesh CH170 Digital CH560R (Źródło: producent)

Producent pokazał również nową obudowę z serii CG580. Dostępna w kolorze białym lub czarnym jednokomorowa obudowa ATX oferuje świetną widoczność komponentów dzięki panelom ze szkła hartowanego z przodu i z boku obudowy oraz wspiera chłodnice o długości 360 milimetrów.

DeepCool CG 580 (Źródło: producent)

Chłodzenie w parze z customizacją

Sekcję poświęconą wentylatorom i płynom chłodzącym otwierają nowe wentylatory FD12 (rozmiar 120 mm) oraz FD14 (140 mm) wyposażone w 8-pinowe kable, które dzięki konstrukcji daisy chain ułatawiają zarządzanie przewodami w obudowie. Dostępne są także warianty w kolorze białym oraz wersje z oświetleniem ARGB.

FD 12 FD 14 FD 12 ARGB FD 14 ARGB FD 12 WH FD 14 WH FD 12 ARGB WH FD 14 ARGB WH (Źródło: producent)

Tradycjonaliści docenią także nowe chłodzenia Assassin IV VC Vision z nową komorą parową i TDP sięgającym 300 W. „Asasyn” to także dostęp do wyświetlacza, który pozwala na podgląd parametrów procesora w czasie rzeczywistym. Podobny bajer oferuje zestaw AK Digital Pro. Jego cechami szczególnymi jest natomiast technologia Core Touch 2.0 przyspieszająca rozpraszanie ciepła oraz połączenie podświetlenia RGB z temperaturą procesora. Dla właścicieli obudów w formacie SFF DeepCool przygotował chłodzenie AN 400, gdzie kompaktowość łączy się z kompatybilnością – nawet z wysokoprofilowymi kośćmi RAM.

AK 620 Digital Pro Assassin IV VC Vision Assassin IV VC Vision AN 400 (Źródło: producent)

Fani rozwiązań typu AiO będą mogli wkrótce wybrać pomiędzy modelem LP Matrix AIO z pompą 5-generacji, podświetleniem ARGB i ekranem z matrycą pikselową a Mystique ARGB – tutaj za personalizację odpowiada 2,8-calowy panel TFT wyświetlający 16,7 mln kolorów. Bazą dla tego zestawu są wentylatory FD 12 ARGB. Oba coolery trafią na rynek w wariantach 240 i 360 mm.

Mystique ARGB Mystique ARGB WH LP Matrix AIO 240 mm LP Matrix AIO 360 mm (Źródło: producent)

Nowy zasilacz i… kolorowe bity?

Ostatnim ulepszeniem, którym DeepCool chwali się na Gamescom 2024 są nowe zasilacze z serii PN-M i PX-S. W przypadku tego pierwszego mowa o spełnianiu standardów ATX 3.1, PCIe 5.1, oraz stabilnej pracy z portami 12V-2×6 i 5 EPS/PCIe. PX-S to wsparcie dla ATX 3.1 w standardzie SFX z jednostką o długości 120 mm i kompletem kabli w oplocie, w tym dedykowanym przewodzie 12V-2×6.

DeepCool PN-M DeepCool PX-S

Na koniec zostawiłem Wam coś jeszcze. Przyjrzyjcie się obudowom z serii CH160 i CH560 widocznym na początku tekstu. Uwierzylibyście, że siatkowana powierzchnia z przodu może służyć do upiększania obudowy?

DeepCool dodaje także do oferty saszetki z PIXEL! – są to małe kostki wykonane z silikonu dostępne w różnych kolorach. Dzięki odpowiedniemu profilowi możemy je z łatwością wcisnąć w siatkę na obudowie i zmienić wygląd frontu wedle naszych upodobań. Jedynymi ograniczeniami jest 10 wariantów kolorystycznych, siatka kratek na konstrukcji oraz nasza wyobraźnia.

Przykładowe projekty wykonane za pomocą PIXEL (Źródło: DeepCool)

Lista kompatybilnych modeli obejmuje m.in: CH160, CH360, CH360 DIGITAL, CH560, CH560 Digital, CH780 i Morpheus. W przyszłości powinniśmy spodziewać się kolejnych obudów kompatybilnych z końcówkami PIXEL. To jak, gotowi na większą personalizację stanowiska gracza?