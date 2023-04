Rozkłady jazdy pociągów Kolei Małopolskich dostępne w Mapach Google

Smartfony już od dawna są niezbywalnym elementem nowoczesnego mieszczucha. Gdy chcemy przemieścić się z miejsca na miejsce, korzystamy z telefonu, by odblokować elektryczną hulajnogę czy kupić bilet na pociąg. Teraz wyszukiwanie odpowiednich połączeń Kolei Małopolskich pojawiło się aplikacji Mapy Google.

Mapy Google centrum podróżniczym na smartfonie

W kontekście poruszania się komunikacją miejską, kiedyś smartfony przydawały się głównie do tego, żeby robić zdjęcia rozkładom jazdy rozwieszonym na przystankach. Teraz do wszystkiego mamy aplikacje: nie tylko zorientujemy się, jak poruszać się po mieście, ale i jesteśmy w stanie uzyskać informacje o ewentualnych opóźnieniach wybranych przez nas kursów.

Bywa jednak, że dosłownie do każdej czynności musimy mieć osobną aplikację, co wymusza często przeklikiwanie się przez kolejne ekrany. A przecież można by było załatwić wszystko z jednego miejsca.

Mapy Google starają się integrować tak dużo rzeczy związanych z transportem, ile tylko się da. To dlatego w wielu miastach w Polsce możemy już przeglądać rozkłady jazdy różnych przewoźników, orientując się, który z nich dowiezie nas najszybciej do punktu docelowego. Najnowszą integracją tego typu mogą pochwalić się Koleje Małopolskie. Można by rzec – nareszcie, bo inni przewoźnicy poradzili sobie z tym znacznie, ZNACZNIE wcześniej.

Sprawdzaj rozkład jazdy Kolei Małopolskich w aplikacji

Koleje Małopolskie na swojej stronie internetowej podały komunikat o wdrożeniu ułatwienia dla użytkowników aplikacji Mapy Google. Teraz z jej poziomu możemy wyszukać interesujące nas połączenia tego przewoźnika. Jak to działa?

Powiedzmy, że chcemy się dostać z Krakowa do Wieliczki. Wyszukując taką trasę w Mapach Google, po wybraniu zakładki transportu publicznego, zyskamy informacje o dostępnych opcjach dojazdu – między innymi Szybką Koleją Aglomeracyjną SKA1 Kolei Małopolskich.

Z pewnością będzie to spore ułatwienie dla osób planujących podróże w regionie. W jednym miejscu dowiemy się nie tylko tego, o której rusza intersujący nas pociąg, ale także ile czasu zejdzie nam, by się dostać na stację kolejową. Oczywiście ideałem byłoby, gdyby wewnątrz apki dało się jeszcze kupić odpowiednie bilety, ale przynajmniej na razie nie wymagałbym tego od Map Google ;)