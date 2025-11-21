Mocny tablet z Windowsem. Może zastąpić laptop

Niedawno na rynku zadebiutował Chuwi Hi10 X2 – bardzo tani tablet z Windows 11. Nie zastąpi on jednak laptopa, w przeciwieństwie do Alldocube iWork GT Ultra, który cechuje się mocną specyfikacją we wciąż całkiem przystępnej cenie (patrząc przez pryzmat tego, co oferuje i znanej konkurencji).

Alldocube iWork GT Ultra to mocny tablet z Windows 11, który może zastąpić laptop

Zwykle tablety producentów pokroju Alldocube (do tego grona można zaliczyć też m.in. Chuwi i Teclast) cechują się co najwyżej „średnią” specyfikacją, ponieważ mają być tanie/niedrogie i z tego powodu interesujące dla jak największego grona klientów. Alldocube iWork GT Ultra jest natomiast skierowany do osób, które mają wysokie wymagania odnośnie wydajności sprzętu i mogą zapłacić za to większą kwotę (ale wciąż nie przesadnie obciążającą dla portfela).

Sprzęt ten został bowiem wyposażony w 14-rdzeniowy procesor Intel Core Ultra 5 125H, obsługujący 18 wątków i osiągający częstotliwość taktowania do 4,5 GHz. Wraz z nim dostarczana jest grafika Intel Arc 2,2 GHz. Z uwagi na wysoki potencjał, producent zastosował system aktywnego chłodzenia, składający się z dwóch wentylatorów i dwóch ciepłowodów.

Alldocube iWork GT Ultra (źródło: Alldocube)

Drzemiący w tym urządzeniu potencjał użytkownik wykorzysta, korzystając z 13-calowego wyświetlacza, cechującego się rozdzielczością 2560×1600 pikseli i obsługującego rysik wykrywający 4096 poziomów nacisku, który jest sprzedawany osobno. W przeciwieństwie do klawiatury, podłączanej za pośrednictwem złącza Pogo Pin – ona wchodzi w skład zestawu sprzedażowego.

Alldocube iWork GT Ultra (źródło: Alldocube)

Tablet Alldocube iWork GT Ultra odda do dyspozycji też 16 GB RAM LPPDR5 i dysk PCIe SSD o pojemności 1 TB oraz Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6, a także 5 Mpix aparat zarówno na przodzie, jak i tyle. Ponadto na pokładzie urządzenia znajduje się jedno złącze USB 3.0 (USB-A) i 2 porty USB-C.

Całość ma 9,9 mm grubości, waży 850 gramów zasila ją akumulator o pojemności 42,72 Wh, który można ładować przewodowo z mocą 65 W (w zestawie nie ma żadnej ładowarki).

Tablet Alldocube iWork GT Ultra jest dostępny teraz w niższej cenie

Regularną cenę tego modelu ustalono na 1199,99 euro, co jest równowartością około 5100 złotych. W ramach promocji jest jednak sprzedawany za około 800 euro (~3400 złotych). Można go kupić m.in. na hiszpańskim, niemieckim i włoskim Amazonie.

Tablet Alldocube iWork GT Ultra stanowi zatem tańszą alternatywę dla Microsoft Surface Pro, który w sklepie Microsoftu kosztuje od 5279 złotych.