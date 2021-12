Ta aplikacja ochroni Twoje dziecko

Dla każdego rodzica bezpieczeństwo jego dziecka jest najważniejsze. We współczesnym świecie na najmłodszych czyha mnóstwo niebezpieczeństw. Ta aplikacja ma sprawić, że Twoje dziecko będzie bezpieczniejsze w pełnym zagrożeń internecie.

Aplikacja mOchrona ochroni Twoje dziecko

W ostatnim czasie w telewizji ponownie regularnie emitowana jest reklama, która porusza kwestię bezpieczeństwa dziecka w sieci. Bo o ile w szkole, dzięki OSE (Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej), internet jest odpowiednio zabezpieczony, tak w domu najczęściej już niestety nie. Wynika to głównie z braku wiedzy rodziców, ale wystarczy, przynajmniej na początku, siąść razem z dzieckiem przy komputerze i uczyć je krok po kroku, jak powinno zachowywać się w internecie.

Od teraz w zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa w sieci pomóc może również aplikacja mOchrona. Jest ona w pełni bezpłatna i umożliwia ustalenie reguł, dotyczących korzystania z internetu i aplikacji oraz daje dostęp do informacji o aktywności dziecka na urządzeniu. To szalenie ważne, ponieważ dziś nawet bardzo młode dzieciaki mają smartfony z dostępem do internetu.

mOchrona pozwala sparować urządzenia rodzica i dziecka, a także ustawić różne limity i ograniczenia, na przykład wybrać aplikacje i gry oraz strony internetowe, z których może korzystać podopieczny. Do tego dochodzi jeszcze bezpieczne wyszukiwanie, czyli wyeliminowanie z wyników wyszukiwania potencjalnie niebezpiecznych treści. Ponadto dzięki programowi można sprawdzić, ile syn lub/i córka czasu spędza na poszczególnych aktywnościach, w tym także jakie filmy ogląda na YouTube.

W każdej chwili dziecko może też poprosić o dostęp do określonych treści – rodzic może taką prośbę zaakceptować lub odrzucić. Ponadto podopieczny ma również możliwość skorzystania z przycisku S.O.S., kiedy poczuje się zagrożony – wówczas rodzic także otrzyma powiadomienie.

Program można pobrać bezpłatnie na urządzenia z Androidem ze Sklepu Google Play lub AppGallery w przypadku smartfonów i tabletów Huawei, a także na sprzęty Apple z App Store i na komputery.

Regulamin i polityka prywatności dostępne są na stronie ose.gov.pl. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ korzystanie z wybranych funkcji aplikacji wymaga zgody na zbieranie przez program danych potrzebnych do generowania statystyk i raportów.