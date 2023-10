Apple wymyśliło dotykowego iMaca już 25 lat temu

Wychodzi na to, że „Apple”, „komputer stacjonarny”, i „ekran dotykowy” to równanie, które firma próbowała rozwiązać już wiele lat temu. Kto by się jednak spodziewał że chodzi aż o czasy, kiedy królowały jeszcze monitory CRT.

Dotykowy Apple iMac

Pierwsze poważne plotki dotyczące implementacji ekranów dotykowych w komputerach stacjonarnych Apple sięgają 2010 roku, kiedy po sieci krążył patent firmy umożliwiający wygodne przełączenie się pomiędzy pracą na myszce a ekranem dotykowym. Szybko okazało się, że są to jednak plotki bez wyraźnego pokrycia w planach producenta. Ówczesny prezes Apple, Steve Jobs, uważał że „powierzchnie dotykowe nie powinny być pionowe” ze względu na szybko męczące się mięśnie ramienia podtrzymujące palec przed ekranem.

iMac 24″ z 2021 roku. (źródło: Apple)

Ostatni raz, kiedy Apple oficjalnie odniosło się do kwestii iMaca z ekranem dotykowym to 2021 rok i wypowiedź szefa inżynierii sprzętowej firmy, Johna Ternusa. Według niego „Mac został zoptymalizowany do obsługi pośrednimi peryferiami” i nie ma żadnego powodu, aby gigant z Cupertino zmienił zdanie. Niewykluczone jednak, że w odpowiedzi na działania konkurencji sprzęty z ekranem obsługiwanym pionowo jednak otrzymają obsługę dotykiem.

Kineskopowy G3 obsługiwany palcem

Wychodzi na to, że patent z 2010 roku nie był dla giganta z Cupertino czymś „rewolucyjnym”. W 1999 roku, zanim jeszcze Apple wydało swojego pierwszego iPoda, o iPhonie nawet nie myśląc, podjęto współpracę z Elo, firmą specjalizującą się w ekranach dotykowych. Chodzi oczywiście o pierwsze „nowożytne” podejście firmy do komputerów all-in-one, czyli o iMaca G3.

iMac G3 (fot. Thomas Kaiser)

Jak możecie się domyślić, specjaliści od ekranów dotykowych chcieli wykorzystać swoje doświadczenie, aby opracować iMaca G3 obsługiwanego palcem. „Zaraz, a czy w G3 nie było przypadkiem monitora kineskopowego?” zapytacie. Był, dlatego zastosowano interesujące rozwiązanie oparte na powierzchniowych falach dźwiękowych.

Skąd o tym wszystkim wiadomo? Ponieważ działający prototyp jakiś czas temu wpadł w ręce YouTubera prowadzącego kanał Michael MJD. Autor zafascynowany historią gadżetów technologicznych opisuje w swoim materiale wideo przypadek dotykowego iMaca G3 sprzed 24 lat. Wspomina, jak dokładnie działał w nim dotyk oraz prezentuje pełną specyfikację.

W tym miejscu aż nie wypada nie sparafrazować kilku zdań, które padły jakiś czas temu w tekście w którym opisywałem prototypy AirPodsów w kolorach innych niż białym. Nie wiadomo, ile jeszcze skarbów (nie tylko opracowanych przez Apple) pochowanych po kątach i na strychach czeka na odkrycie ich na nowo. Cieszy mnie niezmiernie, że są na świecie ludzie, których fascynuje bezpośredni kontakt z retro-technologią, prezentujący takie niesamowite wyimki z przeszłości.