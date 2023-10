Kup ten laptop Acera, a otrzymasz hulajnogę w prezencie

Prezent, który kosztuje prawie połowę tego, co kupowany przedmiot? Brzmi jak sen, ale na Wasze szczęście – to prawda. Acer przygotował promocję na laptopa, w której możecie liczyć na drogi, elektromobilny prezent.

Laptop z plusem

Całkiem niedawno Google uznało, że wśród urządzeń opartych na Chrome OS panuje zbyt duży chaos i ciężko odróżnić rozwiązania budżetowe od sprzętów premium. W tym celu powstał nowy certyfikat Chromebook Plus, który zapewnia kupującego, że urządzenie oferuje zadowalający poziom wydajności.

Acer Chromebook Plus 515

Bohater promocji, Acer Chromebook Plus 515, spełnia te wymagania z lekką nawiązką. Na jego pokładzie znajduje się bowiem procesor Intel Core i5 12. generacji wspierany kartą graficzną Intil Iris Xe, 8 GB RAM-u oraz dysk w standardzie M.2 o pojemności 512 GB. Laptop z ChromeOS wyświetla wszystkie potrzebne Wam treści na matrycy IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości Full HD. Zgodnie z certyfikatem Chromebook Plus, na ramce znalazło się też miejsce na kamerkę internetową 1080p.

Od strony łączności i złącz możemy liczyć na Wi-Fi 6E, moduł Bluetooth 5.1, oraz jedno gniazdo HDMI, jedno USB-A 3.2 Gen.1, 2 USB-C oraz audio jack 3,5 mm na słuchawki z mikrofonem. Ważącego nieco ponad 1,6 kg Chromebooka obowiązuje 36-miesięczna gwarancja producenta.

Źródło: Acer

Acer z hulajnogą w gratisie

A co z Waszym prezentem? W tym przypadku mowa o Acer Electrical Scooter 5 – hulajnodze zasilanej silnikiem elektrycznym o mocy 350 W a akumulatorem o pojemności 15 Ah. Sprzęt oferuje maksymalną prędkość 20 km/h i zasięg ok. 60 km. Czas ładowania to około 8 godzin. Zestaw wyposażono zarówno w klakson, tempomat, tryb pieszy, czy wyświetlacz LED do przekazywania najistotniejszych informacji.

Jak całość prezentuje się, jeżeli przyjrzymy się sugerowanej cenie detalicznej? Acer Chromebook Plus 515 kosztuje 2599 złotych, natomiast podstawowa cena hulajnogi to 1799 złotych. Oznacza to, że otrzymujecie jednoślad o wartości 70% ceny kupowanego laptopa!

Musicie się jednak pospieszyć. Zestaw z hulajnogą należy się pierwszym 20 klientom, którzy zakupią laptop, dodadzą kod promocyjny na hulajnogę do koszyka i sfinalizują transakcję. Zestaw dostępny jest m.in. w sklepie x-kom czy Komputronik.