Google pomoże zarobić. Zapłacą Twoi znajomi

Istnieją różne sposoby, żeby sobie dorobić. Gigant z Mountain View również takie udostępnia (na przykład aplikację Premie za ankiety Google), a wkrótce pojawi się kolejny. Wystarczy mieć dar przekonywania, by zyskać co nieco grosza.

Nowy program poleceń

Nie ma nic lepszego i bardziej wiarygodnego niż rekomendacja zadowolonego posiadacza jakiejś rzeczy czy użytkownika danej usługi. Najlepiej takiego, którego znamy osobiście, w końcu wszyscy (chyba?) wiemy, że opinie w internecie nie zawsze są godne zaufania, choć dyrektywa Omnibus miała z walczyć ze sponsorowanymi opiniami.

Nowy program poleceń, przygotowywany przez firmę z Mountain View, powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem, ponieważ dotyczy on subskrypcji Google One, z której korzysta już ponad 100 mln użytkowników. Jedną z jego głównych zalet jest dodatkowa przestrzeń na Dysku Google, ale nie tylko, gdyż do wyboru są zróżnicowane pakiety.

Jak donosi serwis 9to5Google, Gigant z Kalifornii zamierza nagradzać użytkowników, którzy zachęcą kolejne osoby do wykupienia subskrypcji. I choć nagrody nie będą bardzo wysokie, to zadowolenie nowego subskrybenta może być większą niż pieniądze.

Ile Google pozwoli zarobić?

Obecni subskrybenci, którzy skutecznie zachęcą nową osobę do wykupienia abonamentu, otrzymają 5 dolarów do wykorzystania w sklepie Google Play. Maksymalnie polecający będzie mógł dostać 25 dolarów, nawet jeśli z jego linku polecającego skorzysta więcej niż 5 osób.

25 dolarów to równowartość ~100 złotych. Nie jest to duża kwota, ale jednocześnie rzadko się zdarza, żeby taka leżała na chodniku. Trzeba jednak pamiętać, że zyskane pieniądze będzie można wykorzystać wyłącznie w sklepie firmy z Mountain View, czyli na przykład na zakupienie aplikacji, wypożyczenie filmu albo opłacenie subskrypcji Spotify (bo istnieje taka możliwość na Androidzie).

Za skuteczne polecenie de facto zapłacą zatem osoby, którym polecono wykupienie subskrypcji, bo dzięki temu Amerykanie zyskają kolejnego płacącego. A nowi użytkownicy mogą być zainteresowani dołączeniem do grona subskrybentów nie tylko z uwagi na polecenie usługi przez bliskiego znajomego czy członka rodziny. Osoby, które wykupią subskrypcję, otrzymają bowiem aż 75% zniżki przez trzy miesiące.

źródło: 9to5Google

Aktualnie program poleceń nie jest jednak jeszcze aktywny, podobnie jak strona z jego warunkami. Dziś nie wiemy, czy będzie on dostępny również w Polsce.