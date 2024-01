Mobile Vikings już z „prawdziwym” 5G, ale nie dla wszystkich

Kolejni operatorzy dołączają grona sieci oferujących usługi internetu 5G. Na pokład wszedł właśnie Mobile Vikings. Szybki mobilny internet nowej generacji nie trafił jednak do wszystkich ofert.

Najpierw Play, potem wikingowie

Obecność 5G w Mobile Vikings wynika oczywiście z faktu niedawnego uruchomienia przez grupę P4 sieci w paśmie C. Dzięki pracy na częstotliwości 3500-3600 MHz, osoby związane na co dzień z Play mogą już korzystać z wydajniejszego i szybszego internetu mobilnego. Jako, że „wikingowy” operator korzysta z infrastruktury Fioletowych, dostępność 5G w ofercie była kwestią czasu.

5G przyspiesza także w Mobile Vikings.(Źródło: operator)

Zmiana została przeprowadzona automatyczne. Jeżeli korzystacie zatem z Mobile Vikings i Wasz smartfon oferuje moduł 5G – nie musicie nic zmieniać ani podpisywać. Niestety, oprócz kompatybilnego smartfona jest jeszcze jeden warunek, który musicie spełnić. Chodzi o opłacaną przez Was ofertę.

5G w Mobile Vikings tylko w subskrypcji

Aby korzystać z wikingowego 5G musicie korzystać z jednej z dwóch ofert dostępnych w ramach Subskrypcji. Pierwsza z nich to nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju, 60 GB krajowego internetu oraz 7,61 GB danych dostępnych w roamingu na terenie UE w cenie 35 złotych (17,50 złotych za pierwszy miesiąc). Drugi wariant to 80 GB internetu do wykorzystania na ternie Polski oraz 9,79 GB roamingu UE.

Opłacający oferty na kartę, czyli Solidny Match, Perfekt Match i Ekstra Match muszą póki co obejść się smakiem. Pozostaje mieć nadzieję, że operator komórkowy będzie w stanie w ciągu najbliższych miesięcy, a najlepiej tygodni, wdrożyć 5G na paśmie C do pozostałych ofert.

Rozwiewając Wasze wątpliwości – Play ma dostępną jedną opcję na kartę, w której możemy korzystać z 5G. Chodzi o pakiet XL z 60 GB do wykorzystania, 4800 GB dodatkowego internetu przez rok oraz, co oczywiste, rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu. Wszystko za 45 złotych miesięcznie.

Na koniec dodam, że mówiąc o 5G w Play, mamy na myśli dostęp do 215 stacji bazowych m.in. w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy czy Toruniu. Docelowo do końca 1 kwartału 2024 roku 25% osób w Polsce ma znaleźć się w zasięgu pasma C sieci Play.