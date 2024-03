Kto to panu tak… zepsuł? Aplikacja Leroy Merlin już po remoncie

Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Nowa aplikacja Leroy Merlin została uruchomiona i zastąpiła tę dotychczasową. Choć sklep entuzjastycznie przekonuje o jej niezliczonych zaletach, użytkownicy skarżą się na braki i niedoróbki.

Nowa aplikacja Leroy Merlin

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 11 marca 2024 roku wyłączona została dotychczasowa aplikacja Leroy Merlin. Równocześnie w jej miejsce pojawiła się nowa, którą można już pobrać i zainstalować na swoim urządzeniu z systemem iOS lub Android.

(screen: Leroy Merlin/Google Play)

Nowa aplikacja – jak podaje sam sklep – ma zwiększać komfort podczas zakupów. Leroy Merlin obiecuje wygodne korzystanie z karty Klubu DOM lub PRO, praktyczne przeglądanie produktów (wraz ze sprawdzaniem ich dostępności w sklepach), możliwość pozostawania na bieżąco z promocjami, dostęp do systemu opinii o produktach, a także opcję tworzenia list zakupów synchronizujących się pomiędzy apką a serwisem internetowym.

Co się zmieniło?

Podobnie jak w starej wersji, aplikacja jest podzielona na 5 sekcji, ale teraz są to:

Start (z wyróżnionymi okazjami i promocjami),

Produkty (podzielone na te same kategorie, co w sklepie online),

Mój sklep (ze spersonalizowaną ofertą),

Ulubione (tu znajdziesz listę zakupów, rachunki i szczegóły programu lojalnościowego),

Moje konto (czyli Twoje centrum dowodzenia).

Całość przeszła też wizualny lifting. W nowej wersji aplikacji mamy przyjemność przedstawić Ci odświeżoną wersję Programu lojalnościowego i Konta Klienta. Teraz wszystkie potrzebne informacje odnajdziesz jeszcze szybciej! Ponadto poprawiliśmy nasz system rekomendacji, aby dostarczyć Ci jeszcze bardziej dokładne i spersonalizowane sugestie z interesującymi Cię produktami. Leroy Merlin (Google Play)

Coś poszło nie tak

Wszystko to może brzmieć nieźle, ale w sklepie Google Play nietrudno natknąć się na negatywne opinie. Krótko mówiąc: użytkownicy niekoniecznie są zadowoleni ze zmiany. Skarżą się na brak skanera cen, na mniej intuicyjne wyszukiwanie produktów czy też nieatrakcyjny design (choć to ostatnie to już kwestia mocno subiektywna). Co najgorsze, niektórzy donoszą też o tym, że ich punkty w programie lojalnościowym nie zostały przeniesione do nowej aplikacji.

Twórcy pewnie już niebawem zajmą się tymi zgłoszeniami. Aplikację Leroy Merlin można pobierać ze sklepu Google Play albo App Store.