Imperialny TIE PC? Komputer dla fanów Sci-fi

Kiedy myślimy o PC, najczęściej przed oczami mamy mniejszy lub większy prostopadłościan. Ten komputer nie przypomina jednak skrzynki – bliżej jest mu do statku kosmicznego.

Co oferuje „kosmiczny” PC?

Nazwa tej maszyny to, nomen omen, M2A Starship i została skonstruowana przez firmę Acemagic. Podstawą zestawu jest procesor Intel Core i9-12900H, 14-rdzeniowy i 20-wątkowy chip z bazowym zegarem 1,45 GHz. Za generowanie grafiki odpowiada Nvidia RTX 3080 z 16 GB pamięci GDDR6. Ostatnim elementem układanki jest natomiast 32 GB RAM-u DDR 5 o prędkości 4800 MT/s.

Acemagic M2A Starship (źródło: Acemagic)

Przechowywaniem danych w M2A Starship zajmuje się SSD NVMe o pojemności 1 TB w technologii PCIe 3.0. Wewnątrz PC nie zabrakło także miejsca na moduł Wi-Fi 6 i rozbudowany zestaw portów: 1x USB 4 (typ C), 3x USB 3.2, 3x USB 3.1, 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 2x wejścia Ethernet i jedno gniazdo audio 3,5 mm.

Aby całość chodziła cicho i chłodno, Acemagic zastosował chłodzenie 4D, na które składa się siedem wentylatorów i cztery miedziane ciepłowody. Producent dorzuca także oprogramowanie do monitorowania i ustawiania pracy CPU i GPU, a wisienką na torcie jest dostęp do podświetlenia RGB na skrzydłach i froncie urządzenia, którym możemy sterować.

Acemagic M2A Starship (Źródło: producent)

Panie, ile za ten statek?

Choć mini PC to nie moja bajka, to czuję się kupiony projektem Acemagic. Aż chce się postawić coś takiego na biurku i spędzić najbliższe tygodnie ogrywając Mass Effect, Star Wars Jedi: Ocalały czy No Man’s Sky.

Okazuje się, że przeszkodą w takim scenariuszu może być wyłącznie cena. Acemagic oferuje swoje produkty w Europie, a oficjalna strona dostępna w języku niemieckim podaje cenę zestawu, a jest to obecnie 1099 euro w przedsprzedaży (~4690 złotych) – domyślnie M2A Starship ma kosztować 1599 euro (~6820 złotych). Na szczęście wysyłka do Polski jest darmowa, więc przy kompletowaniu koszyka nie czeka nas już żadna niespodzianka.

O ile nie mam pomysłu, jaką klawiaturę polecić Wam do takiego zestawu, o tyle wydaje mi się, że jest pewna firma, której słuchawki i myszy byłyby świetnym dopełnieniem kompletu.