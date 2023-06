Kto powiedział, że na Chromebooku nie da się grać? Premiera Minecrafta na ChromeOS

Windows jest do grania, macOS do pracy, a ChromeOS na studia. Bardzo łatwo przychodzi nam kategoryzowanie systemów operacyjnych, choć prawdą jest, że możliwości gamingowe są na Chromebookach bardzo skromne. Na szczęście zainstalujemy na nich Minecraft.

ChromeOS lubi się z Minecraftem

Zakładając, że z jakiegoś sobie dobrze znanego powodu używasz Chromebooka, raczej wiesz, że rzadko kiedy są to maszyny do grania. Do pisania – owszem, jak najbardziej, nawet można polecać. Ale do grania…

Przed użytkownikami, którzy chcieliby sobie pograć, trzymając laptopa z ChromeOS na kolanach, stoi cała masa przeszkód. Przede wszystkim sprzętowych, jako że Chromebooki to z reguły łagodne owieczki, a nie woły robocze. Gdyby sam fakt zastosowania bardziej energooszczędnych niż wydajnych podzespołów nie był wystarczający, problemy sprawia sam system operacyjny – choć nie zawsze. A na pewno nie dziś.

Oto w sklepie Google Play dla Chromebooków wylądowała gra Minecraft: Bedrock Edition. W tej wersji mamy dostęp do Minecraft Marketplane oraz Realms. Posiadacze urządzeń z systemem ChromeOS będą mogli grać razem ze znajomymi, którzy odpalają Minecrafta na Androidzie, Windowsie oraz konsolach Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. W trybie kreatywnym będziemy mieli dostęp do nieograniczonej liczby bloków i współpracy przy wznoszeniu konstrukcji. Z kolei tryb przetrwania wyszkoli nas do radzenia sobie z niebezpieczeństwami złożonymi z sześcianów.

Po pobraniu gry, od razu będziemy mieli dostęp do treści wnoszonych przez aktualizację Trails & Tales. Zawiera nowe moby, bloki i przedmioty, a także kilka funkcji niedostępnych wcześniej, na przykład wspólne przejażdżki wielbłądami czy możliwość pozostawiania po sobie edytowalnych znaków.

Dodatkowe informacje i wymagania dla Chromebooków

Jeśli zakupimy Minecrafta w wersji na Chromebooka, będziemy mogli pobrać grę także na tablet z Androidem – bez dodatkowych kosztów. Z kolei jeżeli już mieliśmy ten tytuł zakupiony w sklepie Google Play dla urządzenia z Androidem, to podczas zakupu edycji na Chromebooki, jej cena zostanie obniżona.

Minecraft kompatybilny jest z wybranymi Chromebookami, które pojawiły się na rynku w ciągu ostatnich trzech lat. Oto minimalne wymagania systemowe: