Konkurent Diablo IV coraz bliżej? Pokaz Path of Exile 2 za miesiąc

Diablo IV w ostatnich dniach jest na językach wszystkich graczy – głównie za sprawą udanej premiery. Jednak już w te wakacje pokazane zostanie Path of Exile 2, czyli bezpośredni konkurent gry Blizzarda!

Path of Exile 2 z pokazem już w te wakacje!

Path of Exile 2 swoją premierę miało mieć już w ubiegłym roku, ale ze względu na pandemię oraz dobro tytułu deweloperzy postanowili przenieść rynkowy debiut tej gry na bliżej nieokreśloną przyszłość. Część osób spekulowała o końcówce 2023 roku, a inni o 2024 roku. Pierwsza część serii udanie konkurowała z Diablo III i przyciągnęła do siebie miliony graczy.

Sequel będzie się mierzył z najnowszą częścią Diablo – a trzeba przyznać, że ta gra świetnie wyszła Blizzardowi, o czym wspomnieliśmy w recenzji Diablo IV na Tabletowo.pl. W czwartek zapowiedziano premierowy pokaz PoE 2, który odbędzie się 28 lipca 2023 roku. To nie jest jednak data premiery gry, o czym warto pamiętać.

Dalej nie wiemy, kiedy finalnie wyjdzie produkcja, chociaż jeżeli twórcy przygotowują live stream i pokaz PoE 2, to można założyć, że stanie się to jeszcze w tym roku. Na oficjalnej stronie gry jest licznik odmierzający czas do rozpoczęcia pokazu.

Screen z Path of Exile 2 (źródło: IGN)

Co wiemy o Path of Exile 2?

W gruncie rzeczy to jeszcze niewiele wiadomo o PoE 2. Zapewne najwięcej szczegółów poznamy właśnie podczas wspomnianej konferencji. Dotychczas twórcy nie odkryli zbyt wielu kart – wiemy, że historia ma się dziać dwadzieścia lat po finale z pierwszej odsłony gry.

Na nowym trailerze widać jednak nowych przeciwników, a przede wszystkim ulepszone animacje i efekty wizualne, które po prostu wywołują efekt „wow”. Trudno nie odnieść wrażenia, że gra jest jeszcze bardziej dopracowana niż Diablo IV (jeżeli chodzi o aspekt graficzny).

Miejmy nadzieję, że podobnie będzie pod kątem gameplayu oraz fabuły. PoE było mocno skomplikowane i dla niedzielnego gracza odpychające, ale pomimo tego i tak udanie konkurowało z Diablo III. Sequel ma szanse przebić sukces pierwszej części, a rywalizacja tych dwóch tytułów będzie tylko z korzyścią dla graczy.