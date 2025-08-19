T-Mobile uwalnia gigabajty. Zrobisz z nimi, co chcesz

Oferta na kartę w T-Mobile może zostać uznana za atrakcyjną tak po prostu. Jednak od pewnego czasu operator daje swoim klientom także olbrzymie paczki internetu – sięgające 9999 GB na rok. Sam promuje to hasłem Więcej niż potrzebujesz, najwyraźniej zdając sobie sprawę z tego, że trudno byłoby taki pakiet wykorzystać na smartfonie czy tablecie. Mimo to w regulaminie jasno zaznacza, że nie można zrobić z niego użytku na routerze lub modemie.

T-Mobile zmienia zasady oferty Rok internetu

Już za chwilę ulegnie to zmianie. W oficjalnym komunikacie T-Mobile możemy przeczytać, że 21 września 2025 roku zmieni się regulamin usługi Rok internetu w ofercie na kartę. Zmiana polegać będzie na usunięciu z regulaminu zapisu, że bonus nie działa w modemach i routerach. Tego typu ograniczenie zostanie zniesione, a użytkownik będzie mógł robić ze swoimi gigabajtami dokładnie to, co chce.

Co warto odnotować, a wręcz podkreślić: zniesienie ograniczenia w usłudze Rok internetu dotyczyć będzie nie tylko nowych klientów, ale też wszystkich, którzy 20 września 2025 roku będą mieli aktywny bonus.

Do tej pory operator tłumaczył obecność ograniczenia chęcią zapobieżenia przeciążeniom sieci. Nie brakowało przy tym głosów wątpiących w to, czy aby na pewno jest to główny powód. Raczej wskazywało się na chęć zainteresowania klientów osobną ofertą internetu domowego 5G – w niej T-Mobile proponuje internet bez limitu, ale za nieco większe pieniądze.

Cztery pakiety T-Mobile na kartę

Aktualna oferta na kartę T-Mobile składa się z czterech pakietów, w których otrzymujemy nielimitowane rozmowy i wiadomości. Różnią się paczkami internetu: