Tym razem lista 29 gier udostępnionych za darmo z powodu epidemii koronawirusa

Mieliśmy aktualizować dla was na bieżąco poprzedni wpis z listą darmowych gier wideo, jednak nowych promocji nazbierało się tak wiele, że nie miałoby to większego sensu. Tak jak w przypadku poprzedniej listy, przy grach naprawdę wartych według mnie waszej uwagi pojawi się wykrzyknik. Co ciekawe, znalazło się też coś dla graczy konsolowych.

Steam – weekendowe atrakcje

Tym razem na Steam uświadczymy prawdziwy wysyp gier udostępnionych w ramach darmowego tygodnia i weekendu:

Nie mogło zabraknąć też gier do przypisania do naszego konta na stałe:

Epic Games Store – indyk posypany zombie

Epic Games mocno nas zaskoczyło w tym tygodniu, bowiem poza dwoma ciekawymi indykami zapowiadanymi wcześniej, otrzymaliśmy dodatkowo w ramach niespodzianki spory tytuł z segmentu gier wysokobudżetowych:

Ponadto zapowiedziano dwie gry przewidziane na przyszły tydzień. Od 2 do 9 kwietnia za darmo będziemy mogli pobrać:

PlayStation 4 i Xbox One – coś dla (dosłownie) niedzielnych graczy

Choć w przypadku konsol nie uświadczymy ani jednej gry do zatrzymania na stałe, to w ramach darmowego weekendu udostępniono naprawdę świetne produkcje:

Do gier na Xbox One dostępnych w darmowym weekendzie konieczne jest posiadanie aktywnego abonamentu Xbox Live Gold.

Inne – 7000 darmowych, klasycznych gier?

Nie, ten nagłówek to nie clickbait. Na stronie Internet Archive dostępnych jest prawie 7000 klasycznych gier pierwotnie dostępnych na systemie MS-DOS. Spora część z nich to doskonale znane każdemu klasyki, które do dziś mogą sprawić dużo frajdy. Pełne archiwum znajdziecie w tym miejscu.

Ponadto za darmo dostępne są gry:

RC Cars (gra bez zabezpieczeń DRM do pobrania na stronie IndieGala),

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (darmowy weekend; Uplay).

Jak widać jest w czym wybierać i każdy bez problemu znajdzie coś dla siebie.

