Microsoft Surface Go 2 z procesorami Amber Lake?

Najprawdopodobniej jeszcze tej wiosny Microsoft odświeży dwie linie swoich komputerów Surface. Spekulacje mówią o trzeciej wersji Surface Book i drugiej wersji Surface Go. Zgodnie z najnowszymi pogłoskami, specyfikacja tego drugiego może rozczarować.

Benchmarki źródłem kolejnych pogłosek

Pogłoski o możliwej specyfikacji Microsoft Surface Go 2 pojawiły się w wyniku odkrycia jednego z użytkowników Twittera, który – przeglądając bazy wyników benchmarku Time Spy od 3DMark – natknął się na dwa nowe komputery produkcji Microsoftu. Wiele wskazuje na to, że mogą to być właśnie Surface Go 2.

Przestarzały już na starcie

Tym, co najmocniej zaskakuje w specyfikacji obu urządzeń, jest zastosowanie leciwych procesorów, odpowiednio Intel Amber Lake-y i Intel Amber Lake. Oba są konstrukcjami z 2018 roku, stąd nieco dziwi, że Microsoft nie zdecydował się na zastosowanie czegoś nowszego.

Można się domyślać, że przyczyną takiego ruchu było maksymalne obniżenie ceny nowych urządzeń, wszak Surface Go to najtańszy z przenośnych komputerów producenta z Redmond. Dodatkowo są to sprzęty, których podstawowym zadaniem jest ultramobilność, nie wydajność.

Słabsza, co zapewne znajdzie znaczne odzwierciedlenie w cenie, wersja Surface Go 2 będzie wyposażona w procesor Intel Pentium Gold 4415Y i dysk SSD o pojemności 128 GB. Mocniejsza: Intel Core m3-8100Y, dysk SSD 256 GB i modem LTE. W benchmarku obu specyfikacjom towarzyszyło 8 GB RAM, choć przewiduje się, że na pokładzie produkcyjnej wersji z procesorem Pentium Gold będzie to jedynie 4 GB.

Obie specyfikacje, z całą pewnością, nie porywają, niemniej, jak wcześniej wspomniałem, zadaniem Surface Go 2, nie jest oferowanie wysokiej wydajności, a możliwość korzystania z dostępu do internetu i pełnoprawnego systemu Windows wszędzie tam, gdzie jesteśmy.

Urządzenia o wielkości tabletów zapewniają możliwość stosunkowo komfortowej pracy w aplikacjach klasy desktopowej, jednocześnie będąc bardzo komfortowymi towarzyszami podróży. To idealne rozwiązania dla wszystkich tych, którzy często podróżują, ale również studentów. Długi czas pracy na baterii i możliwość komfortowego przenoszenia między salami wykładowymi to niezaprzeczalne atuty Surface Go.

Jeżeli pogłoski o specyfikacji zostaną potwierdzone, z pewnością można będzie poczuć rozczarowanie. Pamiętajmy jednak, że Microsoft bardzo się przykłada do optymalizacji Windowsa na komputerach Surface, przez co słabości sprzętowe mogą się okazać mało odczuwalne.

Źródło: Tom’s Hardware

