O, nie, tylko nie to. Microsoft Surface Duo 3 może mieć trzy ekrany

Microsoft z pomysłem na trzyczęściowy smartfon

Projektanci z Redmond postanowili w czerwcu 2020 roku złożyć wniosek patentowy o uznanie projektu urządzenia, które byłoby składane w dwóch miejscach, a wiec miałoby trzy płaszczyzny do wykorzystania ich na ekrany – i to tylko z jednej strony smartfona, o ile można by tak jeszcze nazywać tego typu sprzęt. Patent ten został uznany, więc Microsoft oficjalnie ma już prawo do tego, by rozpocząć prace inżynierskie.

Patent podwójnie składanego urządzenia Microsoft (fot. phonearena)

Trójdzielna forma urządzenia ułatwia jedną rzecz: poświęcenie jednej z powierzchni na zewnętrzny ekran umożliwiałoby korzystanie z niego nawet bez rozkładania, a więc za pomocą jednej dłoni. To byłaby spora zmiana względem ostatniego składanego smartfona Microsoftu, Surface Duo 2. Jest jednak kilka powodów, dla których firma raczej nie powinna iść tym tropem – a przynajmniej na razie.

Microsoft dopiero uczy się robić składaki

Surface Duo pierwszej generacji pod wieloma względami był prototypem, który został dopuszczony do sprzedaży. Właściciele tego sprzętu zgodnie przyznają, że ilość błędów i problemów z oprogramowaniem była nadzwyczaj duża. Ponadto, rzecz niedomagała pod względem sprzętowym – zarówno procesor, jak i zastosowane aparaty nie pasowały do urządzenia premium, na jakie pozował Surface Duo. Wysokiej ceny nijak nie tłumaczyła także znakomita konstrukcja obudowy.

Microsoft Surface Duo 2

W Surface Duo 2 naprawiono większość problemów pierwszego kieszonkowego Surface’a, choć wciąż jest to urządzenie o przesadnie wysokiej cenie w stosunku do oferowanych możliwości. Trzeba bowiem przypomnieć, że model drugiej generacji nie ma elastycznego ekranu, a jedynie dwa panele, oddzielone od siebie zawiasem.

Biorąc pod uwagę historie związane z Surface Duo i fakt, że aktualny model wcale nie wydaje się być szczytowym osiągnięciem Microsoftu, lepiej się stanie, jeśli firma dopracuje istniejącą formę urządzenia, a nie zacznie kombinować, jak zaskoczyć użytkowników sprzętem składanym niczym harmonijka.

Na szczęście, mamy do czynienia jedynie z konceptem, w którym brakuje wielu szczegółów – nie wiadomo, jak miałaby wyglądać konstrukcja zawiasów ani gdzie umiejscowione byłyby porty, głośniki czy aparaty. Póki co, Microsoft powinien odłożyć powyższy projekt do szuflady a zająć się może – nie wiem – poszerzeniem dystrybucji Surface Duo 2 o kolejne kraje? W Polsce oficjalnie sprzęt ten nie jest przecież oficjalnie dostępny.