Microsoft Office na Androida ma dodatkowe opcje dla smartfonów z dwoma ekranami

Microsoft bardzo, bardzo by chciał, żeby kolejnym przełomem dla branży mobilnej nie zostały urządzenia z elastycznym ekranem, a z dwoma wyświetlaczami. To dlatego, że inwestuje w rozwój tych drugich oraz ich wsparcie pod względem oprogramowania. Początkiem jest aplikacja Microsoft Office ze specjalnymi trybami dla sprzętów z podwójnym ekranem.

Nie tak dawno Microsoft wprowadził do sklepu Google Play aplikację, która łączy w sobie podstawowe apki biurowego pakietu firmy, dostępne na Androida. W ten sposób dokumentami Word, Excel i PowerPoint można zarządzać z poziomu jednego programu, co dla sprzętów typu smartfon, na których „wielozadaniowość” oznacza dość uciążliwe przełączanie się między kolejnymi aplikacjami lub korzystanie z dyskusyjnie wygodnego trybu podzielonego ekranu, brzmi jak zbawienie. Jeszcze więcej opcji Microsoft Office roztacza przed właścicielami urządzeń z dwoma ekranami.

Dodatkowe tryby pracy dla smartfonów z dwoma ekranami

Znamy już kilka przykładów smartfonów z dwoma ekranami. Najbardziej zainteresowane ich możliwościami wydaje się być LG, które dotąd ogłosiło premierę aż trzech modeli tego typu: V50 ThinQ, G8X ThinQ (którego recenzję możecie u nas znaleźć) oraz – całkiem niedawno – V60 ThinQ. I to właśnie one jako pierwsze skorzystają z nowych możliwości aplikacji Microsoft Office. Co wchodzi w ich skład?

Otóż, jak donosi redakcja IThome, dzięki dodatkowemu ekranowi smartfony te mogą otworzyć plik (na przykład Excela), a na drugim ekranie wyświetlać eksploratora plików. Inną możliwością jest odpalenie dwóch różnych plików Worda na dwóch ekranach, co może pomagać w ich porównywaniu.

Można się było spodziewać, że to właśnie Microsoft zaproponuje pierwsze aplikacje dostosowane do obsługi na smartfonach z podwójnym wyświetlaczem. W końcu Surface Duo, którego po raz pierwszy zobaczyliśmy w październiku ubiegłego roku, ma taki otrzymać. W ślad za nową formą ma pójść cała masa dodatkowych funkcji, niedostępnych dla klasycznych smartfonów z jednym ekranem.

Góra lodowa moich wątpliwości wobec powodzenia projektu Microsoftu ani myśli topnieć, ale przyznam się, że jednocześnie mocno wyczekuję rynkowej premiery Surface Duo. To będzie rzecz tak inna od powszechnych obecnie jednobryłowych urządzeń!

źródło: IThome dzięki gizchina