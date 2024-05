Microsoft mocno zaskakuje. Biznesowa platforma wprowadza… gry!

Należący do Microsoftu serwis LinkedIn raczej nikomu nie kojarzy się z gamingiem. Teraz jednak wiemy już, że potwierdziło się to, o czym od dłuższego czasu mówiło się w mediach: w LinkedIn można znaleźć gry Nie są to jednak zwykłe „zabijacze czasu”, ale jak przekonuje platforma, „gry zmuszające do myślenia”.

Nietypowy pomysł Microsoftu

LinkedIn to platforma mediów społecznościowych przeznaczona głównie do użytku profesjonalno-biznesowego. Serwis umożliwia użytkownikom tworzenie profili zawodowych, nawiązywanie kontaktów z osobami „z branży”, dzielenie się aktualnościami oraz szukanie ofert pracy. To także miejsce dla firm do promowania swoich usług, rekrutacji pracowników oraz budowania wizerunku marki w środowisku biznesowym.

Kilka tygodni temu w sieci pojawiły się doniesienia mówiące o tym, że w kodzie LinkedIn odkryto coś zaskakującego, a mianowicie gry. Chociaż wydawałoby się to nieprawdopodobne, to jednak okazało się to prawdziwe. Już teraz użytkownicy mogą spróbować swoich sił w trzech tytułach. W rozmowie z portalem Engadget Daniel Roth, redaktor naczelny i wiceprezes platformy powiedział, że „Te gry nie są projektowane tylko do grania”. Dodał, że chodzi o to, by pomagać myśleć inaczej, a dodatkowo móc zintegrować się ze swoją siecią kontaktów.

Gry w LinkedIn (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Zobacz, w co możesz pograć

Tak jak już wspomniałem do wyboru mamy w tym momencie dokładnie 3 gry, a w zasadzie mini-gry. Pierwszą propozycją przygotowaną przez Microsoft jest Pinpoint. Na planszy znajduje się 5 ukrytych wskazówek, które należą do jednej kategorii. Zadaniem gracza jest odgadnąć tę kategorię, korzystając z jak najmniejszej liczby podpowiedzi. Za każdą błędną odpowiedź zostanie odsłonięta kolejna wskazówka.

Crossclimb to z kolei gierka, która polega na odgadywaniu z pomocą podpowiedzi serii czteroliterowych słów, a następnie umieszczeniu ich w odpowiedniej kolejności. Po tym odblokowana zostanie finałowa zagadka, której rozwiązaniem również jest czteroliterowe słowo.

Ostatnim tytułem jest Queens. To gra logiczna będąca połączeniem sudoku oraz windowsowego sapera. Celem rozgrywki jest to, by w każdym wierszu, kolumnie i kolorowym regionie znalazła się dokładnie jedna „korona”, ale żadne dwa elementy tego typu nie mogą się ze sobą stykać.

Pinpoint Crossclimb Queens Gry w LinkedIn (screen: Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Wszystkie rozgrywki prowadzone są „na czas”. Im szybciej wykonane zostaną zadania, tym więcej punktów zdobędzie użytkownik. Codzienna rozgrywka zostanie umieszczona w rankingu, dzięki czemu możemy zmierzyć się ze swoimi znajomymi. Jeśli chcecie przetestować jedną z gier, to możecie znaleźć je pod adresem linkedin.com/games.