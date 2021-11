TCA Yoke Pack Boeing Edition – niesamowity kontroler do Microsoft Flight Simulator!

Oficjalny kontroler do Microsoft Flight Simulator w końcu doczekał się daty premiery. Choć Thrustmaster poszalał z ceną, to jest ona w pełni usprawiedliwiona jakością produktu oraz niesamowitą kooperacją z producentem samolotów.

Reklama

Latać jak prawdziwy pilot

23 grudnia 2021 roku – dokładnie wtedy będziecie mogli zakupić TCA Yoke Pack Boeing Edition. W skład zestawu wejdzie yoke oraz przepustnica. Zapłacimy za niego równowartość 499,99 euro.

Tego samego dnia, będzie można też zakupić samą przepustnicę, za 149,99 euro. Jeżeli natomiast marzy się Wam sam yoke, to niestety trzeba będzie poczekać aż do 10 marca 2022 i zapłacić 399,99 euro.

Reklama

TCA Yoke Pack Boeing Edition – kontroler do Microsoft Flight Simulator w pełnej okazałości (źródło: Thurstmaster)

Co ciekawe, yoke będzie wiernie odwzorowaną repliką urządzenia, które znajduje się w samolocie Boeing 787. Wysoką trwałość zapewni metalowy szkielet, a poziom oporu da się dostosować dzięki regulowanym sprężynom. W zestawie z przepustnicą znajdzie się kilka wymiennych wajch, tak, by gracz mógł je dobrać do własnych preferencji. Całość pakietu napędza technologia H.E.A.R.T. (Hall Effect AccuRate Technology), zapewniająca niesamowicie precyzyjne sterowanie.

6.5 Ocena

Microsoft Flight Simulator nie bierze jeńców

Jeżeli chcielibyście zakupić pełen zestaw Thrustmastera, zamówienia przedpremierowe są już aktywne. Pakiet będzie w pełni kompatybilny nie tylko z komputerami PC, lecz także konsolami Xbox One oraz Xbox Series S|X. Jest to miły ukłon w stronę graczy konsolowych, którzy także chcieliby doświadczyć Microsoft Flight Simulator na najwyższym poziomie.

Nie ma też co się bać o jakość produktu – Thrustmaster słynie z akcesoriów pierwszej klasy, dlatego też łatwo usprawiedliwić tak wysoką kwotę za zestaw. W końcu, po przeliczeniu na polską walutę, to prawie 2300 złotych! Za taką kwotę można wyposażyć się w konsolę nowej generacji, dlatego na zakup urządzenia z pewnością zdecydują się największe asy przestworzy.

Jeżeli natomiast zastanawiacie się nad samą grą w Microsoft Flight Simulator, zdecydowanie warto przeczytać recenzję Mateusza – klikając dokładnie tutaj – by odkryć zalety produkcji Xbox Games Studios.