Microsoft Flight Simulator Game of the Year – już teraz możecie pobrać darmową aktualizację

Wyczekiwana aktualizacja do wersji Game of the Year w Microsoft Flight Simulator stała się faktem. Wprowadza ona sporo nowej zawartości, w tym chociażby nowe modele samolotów i lotniska czy miasta. I co ważniejsze – aktualizację możecie pobrać całkowicie za darmo.

Reklama

Microsoft Flight Simulator Game of the Year przynosi sporo zmian

Ostatnio dość często przychodzi mi pisać o usłudze Xbox Game Pass w samych superlatywach. Nie mam jednak innego wyjścia, bo Microsoft rozbudowuje swoją ofertę w piorunującym tempie, dostarczając szereg bardzo atrakcyjnych tytułów.

Tylko ostatnio dzięki Game Passowi ograłem m.in. Hellblade: Senua’s Sacrifice, What Remains of Edith Finch czy Forza Horizon 5. A przecież to zaledwie trzy z dziesiątek świetnych gier, które warto tam ograć. Wśród nich jest bez wątpienia Microsoft Flight Simulator, który właśnie otrzymał aktualizację do wersji Game of the Year.

Reklama

9.3 Ocena 10 Ocena

Ten bezpłatny update dostarcza zupełnie nową zawartość do Microsoft Flight Simulator, znacząco urozmaicającą rozgrywkę, w tym:

5 nowych modeli samolotów,

nowe, ręcznie wymodelowane lotniska, znajdujące się w Niemczech, Szwajcarii i USA,

poprawioną fotogrametrię poszczególnych miast (na liście m.in. Helsinki, Derby, Newcastle),

nowe i usprawnione samouczki,

poprawiony system pogodowy oraz obsługę DX 12,

więcej lotów krajoznawczych.

Co więcej, jeśli jesteście gotowi odrobinę uszczuplić portfel, aby dodatkowo wzbogacić rozgrywkę w Microsoft Flight Simulator, to możecie zainwestować we właśnie debiutujący na rynku dodatek Reno Air Races, czyli wyścigi, w których zmierzycie się z innymi graczami w rozgrywce multiplayer.

W wersji podstawowej do Waszej dyspozycji zostaną oddane tylko 4 samoloty. Za ten pakiet zapłacicie 19,99 dolarów. Z kolei za bardziej wypasioną wersję premium, gdzie dostępnych modeli samolotów jest nieco więcej, zapłacicie już 60 dolarów.

Microsoft Flight Simulator to gra, która się nie nudzi

Przyznam szczerze, że sam zacząłem grać w Microsoft Flight Simulator stosunkowo niedawno, bo kilka miesięcy temu. Traktuję ten tytuł jako odskocznię od innych gamingowych wyzwań, gdzie mogę bezstresowo pobawić się w pilotowanie poszczególnych maszyn, podziwiając miejsca, w których byłem lub chciałbym się kiedyś znaleźć.

Przypomnę tylko, że Microsoft Flight Simulator, który zadebiutował na PC w 2020 roku, to naprawdę kawał potężnej gry. W zasadzie mamy tutaj do dyspozycji cały glob, mogąc startować z ponad 37 tysięcy lotnisk i pilotować ponad 20 różnych maszyn.

Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition (źródło: Xbox)

Pogoda czy pora dnia też zmieniają się na bieżąco, bo dane dotyczące zmian pogodowych aktualizowane są na bazie informacji dostępnych w sieci. Na kolana powala także fenomenalna oprawa graficzna, a same sterowanie samolotem nastawione jest na jak największy realizm.