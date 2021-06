Wysyłanie kart przeglądarki między urządzeniami nareszcie w stabilnej wersji Microsoft Edge

Najnowsza wersja przeglądarki Microsoft Edge nareszcie zyskuje funkcję, którą od wieków cieszą się użytkownicy Google Chrome – możliwość przesyłania otwartych kart między urządzeniami.

Microsoft Edge goni Chrome’a

Tempo, w jakim do Microsoft Edge trafiają kolejne funkcje nie jest może tak spektakularne jak w wypadku Chrome’a od Google, ale nie można odmówić programistom z Redmond zacięcia. W ciągu kilku lat udało im się praktycznie z nowej marki stworzyć drugą co do popularności przeglądarkę internetową na świecie, co samo w sobie jest pewnym sukcesem. Faktem jest, że konkurencja, poza dominującym Chromem jest niezwykle słaba, ale koniec końców, chyba nie wszyscy spodziewali się tego, że Edge będzie częściej używany niż Firefox czy Opera – a tak właśnie jest.

Najnowsza wersja Microsoft Edge ułatwia przesyłanie kart miedzy różnymi urządzeniami. Można na przykład rozpocząć czytanie jakiejś strony na komputerze, a potem, za pomocą dwóch kliknięć, wysłać otwartą kartę przeglądarki na jej mobilną wersję lub inny komputer. Testy tego rozwiązania rozpoczęły się w kwietniu i najwyraźniej wszystko poszło zgodnie z planem, bo funkcja ta trafiła do oficjalnej wersji przeglądarki.

Będziemy wiedzieć, że Microsoft Edge zaktualizował się u nas do edycji zawierającej tą nowość, jeśli zobaczymy w pasku adresu małą ikonę przedstawiającą laptopa i smartfona. Gdy na nią klikniemy, zobaczymy listę urządzeń, na których jesteśmy zalogowani za pomocą konta Microsoft.

Wysyłając kartę na komputer z Windowsem 10, link do niej pojawi się jako notyfikacja w Centrum akcji. Google powoli rezygnuje z takiego rozwiązania, testując powiadomienie wyświetlane nie przez system, a bezpośrednio w przeglądarce, co pozwoli nie zaśmiecać Centrum akcji kolejnymi kafelkami z powiadomieniami.

Nie można powiedzieć, by Microsoft szczególnie się spieszył z wdrożeniem tej przydatnej funkcji, bo udostępnianie otwartych kart przeglądarki różnym urządzeniom było dostępne w Chrome i Firefoksie już od 2019 roku. Mamy więc „tylko” dwa lata obsuwy. Teraz czekamy na pełną wersję Microsoft Edge na system Android, bo ma on tam status wiecznej bety.