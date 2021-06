Mniej rozpraszaczy, więcej kreatywnej pracy – najnowsza aktualizacja Firefoxa to ukłon w stronę minimalizmu

Najnowsza wersja przeglądarki najwięcej uwagi poświęca warstwie wizualnej, choć streszczenie tego w ten sposób byłoby sporym niedomówieniem, ponieważ zmian względem poprzedniej jest znacznie więcej.

Przeglądarka Mozilli czasy swojej świetności ma już dawno za sobą, jednak wcale to nie oznacza, że wolontariusze z całego świata i deweloperzy zdecydowali się postawić na niej krzyżyk i wywiesić białą flagę. Kolejne aktualizacje wprowadzają mnóstwo ciekawych funkcji i rozwiązań, a sama Mozilla podejmuje starania zmierzające do uświadamiania użytkowników internetu o roli, jaką odgrywa w sieci prywatność i bezpieczeństwo ich danych.

Reklama

Firefox 89 – przegląd nowości

W ramach przeprojektowanego interfejsu użytkownika, na pierwszy plan w wysuwa się odświeżony design kart. Ich do tej pory kanciasta i zbita bryła została zastąpiona bardziej nowoczesną i przyjemną dla oka, z widocznymi zaokrągleniami na rogach. Aktywne w danym momencie karty są lepiej widoczne na tle pozostałych. Te nie są już dłużej „przytwierdzone” do paska adresu, zamiast tego lekko się nad nim unoszą.

Mozilla uprościła również pasek narzędzi i uporządkowała menu kontekstowe ukryte pod symbolem trzech poziomych kresek w prawym górnym rogu. Teraz, zdaniem Mozilli, będą się w nim wyświetlać tylko najczęściej używane i najbardziej potrzebne z punktu widzenia użytkownika opcje.

Mozilla wspomniała także na swoim blogu, ile uwagi poświęcono ograniczeniu wszelkiego rodzaju rozpraszaczy, niepotrzebnych kliknięć i marnowania czasu. W tym celu ułatwiono wyciszanie kart odtwarzających dźwięk, powiadomienia i alerty zajmują mniej miejsca na ekranie, a i same komunikaty są bardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Do przeglądarki zawitał również ulepszony tryb prywatny, w którym zaprezentowana jakiś czas temu funkcja o nazwie Total Cookie Protection jest domyślnie włączona. W dużym uproszczeniu polega ona na tym, że podczas przeglądania sieci dana strona będzie miała dostęp jedynie do samodzielnie wygenerowanych przez siebie ciasteczek i nie będzie mogła „podglądać” plików cookie należących do innych witryn.

Aktualizacja jest już dostępna do pobrania na komputery stacjonarne (Windows, macOS, Linux) oraz smartfony z systemami Android i iOS.