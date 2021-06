Przesyłanie kart w Google Chrome wkrótce będzie jeszcze wygodniejsze

Twórcy przeglądarki Google Chrome pracują nad zestawem zmian, które w założeniach mają zwiększyć wygodę korzystania z funkcji wysyłania kart. Nowości można już testować.

„Wyślij kartę do siebie 2.0”

Jedną z kluczowych zalet przeglądarki Google Chrome jest multiplatformowość. Z aplikacji możemy skorzystać na Windowsie, macOS, Linuksie, a także na Androidzie i iOS. Ponadto, niezależnie od używanej platformy, mamy dostęp do rozbudowanych opcji synchronizacji danych pomiędzy urządzeniami, na których jesteśmy zalogowani na konto Google.

Wśród opcji zwiększających komfort pracy na wielu urządzeniach znajduje się możliwość przesyłania kart. Wystarczy dosłownie kilka kliknięć, aby otwartą kartę wysłać z komputera na smartfon lub odwrotnie, ewentualnie przesłać ją pomiędzy dwoma komputerami czy smartfonami.

Wspomniane przed chwilą rozwiązanie zadebiutowało w 2019 roku, a niebawem doczeka się odczuwalnych usprawnień. Według zespołu rozwijającego Google Chrome, zmian jest wystarczająco, aby funkcja zyskała wyższy numerek. W testowych wersjach przeglądarki mamy bowiem do czynienia z opcją o nazwie „Wyślij kartę do siebie 2.0”.

Ikona zamiast powiadomień

Zmienione podejście do funkcji wysyłania kart zostało zauważone przez użytkownika Reddit o nicku Leopeva64. Jak wynika z udostępnionych materiałów, na komputerach zamiast okna z powiadomieniem, wysłane karty będą wyświetlać się w niewielkiej ikonie na pasku zadań.

Po kliknięciu w nową ikonę zobaczymy listę kart przesłanych z innych urządzeń. W celu otwarcia jednej z nich trzeba tylko wybrać interesującą nas kartę. Każda pozycja na liście zawiera adres strony internetowej, a także informacje o urządzeniu, z którego została wysłana.

Warto zauważyć, że dzięki zmianom nie będziemy musieli od razu reagować na powiadomienie, a wysłaną kartę otworzymy w dowolnym momencie. Oczywiście obecnie też możemy zostawić wysłaną kartę na później, ale często jej odnalezienie wymaga przekopania się przez wiele innych systemowych powiadomień. Ponadto, funkcja będzie działać niezależnie od ustawień – aktualnie wymagane jest włączenie powiadomień w przeglądarce Google Chrome.

Szykowaną nowość można już sprawdzić w Google Chrome. W tym celu wystarczy przejść do ustawień flag, a następnie wyszukać i włączyć funkcję „Send tab to self 2.0”. Obecnie dostępna jest ona we wczesnych wersjach testowych z kanału Canary.