Casio świętuje 60 lat kalkulatorów pięknymi modelami

Historia elektronicznych i ogólnodostępnych kalkulatorów sięga lat 60. XX wieku. Jedną z firm obecnych od początku tej drogi jest japońskie Casio. Firma postanowiła uczcić 60. rocznicę pierwszego elektronicznego, biurkowego liczydła własnej produkcji wyjątkową serią kalkulatorów.

60. lat kalkulatorów

Aż trudno w to uwierzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu prosty kalkulator elektroniczny nie był powszechnym i tanim urządzeniem. Szybko jednak zaczęły powstawać coraz mniejsze i tańsze, a wiele osób z pewnością doceniało możliwości nawet najprostszych modeli.

Z czasem kalkulatory elektroniczne zostały naturalnie wyparte przez telefony z wbudowaną aplikacją do prowadzenia obliczeń, a smartfony z możliwością zainstalowania bardziej zaawansowanych kalkulatorów w teorii dopełniły dzieła.

Piszę „w teorii” dlatego, że wciąż istnieje duża grupa osób, która ceni sobie elektroniczne kalkulatory. Doceniają ich prostotę – w końcu służą tylko do jednego i nie rozpraszają użytkownika. Innym z pewnością przydają się możliwości kalkulatorów naukowych, a jeszcze inna grupa lubi kontakt z fizycznymi przyciskami.

Wyjątkowe kalkulatory na 60. rocznicę Casio

Jedną z firm, która działa na rynku kalkulatorów od dekad, jest Casio. Japoński producent obecnie funkcjonuje w ponad 100 krajach i dostarczył ponad 1,8 miliarda elektronicznych liczydeł. Wszystko zaczęło się od modelu 001 z 1965. Był to pierwszy sprzęt w tej kategorii, wyposażony w siedmiocyfrową tarczę pamięci stałej oraz funkcję pamięci.

W ramach okrągłej rocznicy od momentu debiutu 001, Casio wzięło kalkulator MS-20UC i ozdobiło go tradycyjnymi, japońskimi wzorami – tak powstały trzy modele:

MS-20UC-JRD – czerwień połączona z wzorem japońskich konopii asanoha, symbolizujących szybki i silny wzrost;

MS-20UC-JBU – niebieski kalkulator ozdobiony falami seigaiha symbolizującymi spokój, siłę i szczęście;

MS-20UC-JWE – biel i linie kojarzące się z bambusowymi koszykami. Wzór symbolizuje więź i połączenie pomiędzy jednostkami.

Rocznicowe wersje kalkulaotora Casio MS-20UC (Źródło: Casio)

Oprócz tego firma zaprezentowała model JT-200T. Kalkulator wyróżniają panel solarny przeniesiony z części roboczej na górną krawędź urządzenia, font przypominający ten z modelu Casio Mini z 1972 roku czy nóżka poprawiająca czytelność ekranu, jeśli użytkownik znajduje się w pozycji stojącej. Model przygotowano w kolorze białym oraz szarym.

Casio JT-200T (Źródło: Casio)

Casio póki co nie podało ceny tych urządzeń. Niestety, oficjalna strona wskazuje, że kalkulatory nie będą dostępne w Polsce. Gdybym jednak podróżował w najbliższym czasie do Japonii, to rozważyłbym zakup MS-20UC-JBU jako nietypowej pamiątki z Kraju Kwitnącej Wiśni. Taka konstrukcja z pewnością upiększy niejedno biurko.