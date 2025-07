Trzymasz hasła w Microsoft Authenticator? Musisz to zmienić

Jeśli nadal Microsoft Authenticator jest Twoim menedżerem haseł, najwyższy czas to zmienić. Wkrótce zapisane hasła nie będą dostępne.

Koniec haseł w Microsoft Authenticator

Microsoft Authenticator został uruchomiony jako narzędzie do uwierzytelniania wieloskładnikowego, ale z czasem zyskał funkcjonalność menedżera haseł, czyli m.in. możliwość zapisywania haseł do usług, a także synchronizację tych danych pomiędzy różnymi urządzeniami.

Użytkownicy nadal mogą przechowywać klucze dostępu w Microsoft Authenticator, ale w kwestii haseł wdrażane są właśnie ogromne zmiany. Docelowo funkcja menedżera haseł zostanie wycięta, a to oznacza, że trzeba poszukać alternatywnego rozwiązania.

Co prawda mogliśmy o tym dowiedzieć się już wcześniej, ale warto przypomnieć zaplanowany harmonogram. Jak podaje Microsoft, należy wiedzieć, że:

od czerwca 2025 roku nie jest możliwe dodawanie ani importowanie nowych haseł w aplikacji Authenticator,

od lipca 2025 roku nie można już używać funkcji autowypełniania,

od sierpnia 2025 roku zapisane hasła nie będą już dostępne z poziomu aplikacji, a wszelkie wygenerowane hasła, które nie zostaną zapisane, bedą usunięte.

Co muszę zrobić, gdy wciąż trzymam hasła w Microsoft Authenticator?

Użytkownicy, którzy chcą nadal mieć dostęp do zapisanych haseł, mogą zainstalować przeglądarkę Edge. Dane, aczkolwiek z pominięciem historii wygenerowanych haseł, są synchronizowane z kontem Microsoft. Oznacza to, że będą dostępne w przeglądarce Microsoftu. Oczywiście, gdy zalogujemy się na to samo konto, z którego korzystamy w aplikacji Authenticator.

Jeśli jednak niekoniecznie lubicie się przeglądarką Microsoftu, pozostaje wyeksportowanie haseł z Microsoft Authenticator do pliku, co można zrobić z poziomu ustawień aplikacji. Następnie utworzony plik należy użyć do importu haseł w innym menedżerze haseł – np. tym wbudowanym w przeglądarkę Google Chrome, polecanym przez wielu narzędziu Bitwarden lub jeszcze innym rozwiązaniu. Naprawdę jest tego sporo na rynku i każdy powinien znaleźć produkt, który spełni jego oczekiwania.

Wspomniany plik nie jest szyfrowany, więc po zaimportowaniu haseł należy go możliwie najszybciej usunąć. Warto jeszcze wiedzieć, że po lipcu 2025 roku wszelkie informacje dotyczące płatności przechowywane w Microsoft Authenticator zostaną wymazane z urządzenia.