Microsoft wraz z Activision Blizzard szykuje mobilny sklep gier Xbox

Microsoft inwestuje ogromne pieniądze w rynek gier – zarówno w tych konsolowych, jak i komputerowych. W przypadku gier mobilnych, sprawa wygląda trochę inaczej – kilka tytułów może się znajdzie, jednak nie jest to zbyt mocno rozwinięty dział firmy. Jak się okazuje, producent już w następnym roku może wydać na świat mobilny sklep gier Xbox.

Mobilny sklep gier Xbox

Początkiem ubiegłego roku Microsoft zasugerował możliwość powstania sklepu z grami, miesiąc po tym, jak gigant technologiczny z Redmond ogłosił przejęcie Activision Blizzard. Kilka miesięcy później, bo w październiku sprawa trafiła do brytyjskiego CMA (odpowiednika polskiego UOKiK), któremu gigant technologiczny z Redmond musiał tłumaczyć się z podjęcia decyzji chęci tak ogromnego zakupu – mówimy tu przecież o dziesiątkach miliardów dolarów.

Jednym z argumentów Microsoftu było utworzenie wraz z Activision Blizzard mobilnego sklepu gier Xbox na smartfony, który mógłby być konkurentem dla obecnych aplikacji na rynku. No, może nie do końca konkurentem 1:1, ponieważ sklep Google Play na Androida oferuje szereg aplikacji oraz gier, a sklep Xbox ma na celu przede wszystkim jeden typ oprogramowania – gry mobilne.

Microsoft, otwierając sklep samodzielnie, prawdopodobnie nie przebiłby się przez potęgę sklepu Google Play i Apple App Store. Sprawa inaczej mogłaby wyglądać z pomocą Activision Blizzard, który ma już wypracowane swoje marki (także Candy Crush Saga).

Gry Microsoftu nie tylko w chmurze, ale i na smartfonach (źródło: Xbox Wire)

Powstanie sklepu zależy od organów regulacyjnych

Microsoft może napotkać pewne problemy. W przypadku smartfonów z Androidem nie ma większego halo – instalacja aplikacji może wyglądać podobnie, jak to ma się z Epic Games, którego program pobieramy bezpośrednio ze strony producenta. Inaczej rzecz się ma na systemie iOS. Mobilny sklep gier Xbox obecnie mógłby nie zadziałać na urządzeniach z tym systemem. A to wszystko przez politykę Apple, która zabrania na instalację innych sklepów z aplikacjami.

Microsoft musi poczekać na decyzje organów regulacyjnych, które położą fundament pod to, by sklep z grami Xbox mógł trafić zarówno na smartfony i tablety systemem Android, jak i iOS. Jeśli to się uda, to prawdopodobnie w 2024 roku zobaczymy sklep z grami Xbox na urządzeniach mobilnych.