Mercedes EQB jest w pełni elektryczny i przewiezie nawet 7-osobową rodzinę

Nowy Mercedes EQB może okazać się świetnym wyborem na rodzinne zakupy. Po pierwsze, do najbliższej galerii dotrzemy bez stania w korkach. Po drugie, energię uzupełnimy już na parkingu.

Kolejny elektryczny Mercedes

Producent ze Stuttgartu, podobnie jak konkurencyjne Audi i BMW, intensywnie rozwija gamę elektrycznych samochodów. Dopiero co mogliśmy poznać topową limuzynę EQS, a już teraz został zaprezentowany Mercedes EQB.

Jak wspomniałem we wstępie, EQB może okazać się całkiem interesującym samochodem dla całej rodziny, szczególnie podczas poruszania się w mieście. W końcu będziemy mogli skorzystać z buspasów, omijając w ten sposób największe korki, a ponadto przy większych galeriach i marketach najpewniej znajdziemy stację ładowania.

Dla rodziny, ale mocy nie powinno zabraknąć

Mercedes EQB zadebiutuje na targach motoryzacyjnych Auto Shanghai 2021, ale pojawi się również w Europie. Klienci będą mogli wybierać między napędem wyłącznie na przednią oś a mocą przenoszoną na wszystkie cztery koła. W dniu debiutu topowa wersja zapewni aż 272 KM, co w przypadku takiego samochodu jest naprawdę sporą wartością. Jak najbardziej na światłach zostawimy w tyle kilka usportowionych aut z silnikami spalinowymi.

Pojemność akumulatora wynosi 66,5 kWh netto, czyli właśnie taką wartość może wykorzystać kierowca. Co ciekawe akumulatory będą powstawać m.in. w polskiej fabryce zlokalizowane w Jaworze.

Na dłuższy wyjazd wersja EQB 350 4MATIC

Należy dodać, że Mercedes EQB to nie tylko auto do miasta. W planach jest wersja EQB 350 4MATIC, która na jednym ładowaniu ma pokonać dystans 419 km (według WLTP). Owszem, nie jest to jakiś rewelacyjny wynik, ale na dłuższe wypady poza miasto z pewnością wystarczy. Ponadto, gdy po drodze będziemy mieli odpowiednią liczbę szybkich ładowarek, to bez problemów wyruszymy nawet na wakacyjny wyjazd.

Sporą zaletą będzie przestrzeń w środku. W założeniach, nowy elektryk ze Stuttgartu pomieści nawet 7-osobową rodzinę, ale pod warunkiem, że osoby siedzące w trzecim rzędzie mają poniżej 165 cm wzrostu. Mimo tego, nie mamy do czynienia z ogromnym SUV-em. Wymiary wynoszą bowiem 468 cm, 183 cm i 167 cm – odpowiednio długość, szerokość i wysokość.

Mercedes EQB obsługuje moc ładowania do 100 kW, co umożliwia uzupełnienie energii od 10% do 80% w czasie około 30 minut. Natomiast w domu, ewentualnie na wolnych ładowarkach AC, będziemy mogli dostarczyć maksymalną moc 11 kW. Pozwoli to na pełne naładowanie podczas stania w garażu w nocy.

Nie zabraknie systemu infotainment MBUX, funkcji bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, a także skorzystamy z Android Auto oraz Apple CarPlay. Mercedes EQB trafi do sprzedaży pod koniec 2021 roku.