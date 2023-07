Mercedes sam wyprzedzi wolniejsze auta. Nowa funkcja zmierza do Europy

Nowe Mercedesy kojarzą się z samochodami komfortowymi, luksusowymi, a także skomputeryzowanymi. Na uwagę zasługują chociażby rozbudowane systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Niebawem użytkownicy aut ze Stuttgartu dostaną funkcję, która jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność tych systemów.

Automatyczne wyprzedzanie innych pojazdów

W nowych Mercedesach znajdziemy aktywny tempomat, który w połączeniu z systemem utrzymania pasa ruchu, znacząco podnosi komfort podróżowania na drogach szybkiego ruchu oraz w korkach. Oba rozwiązania wykazują się tak wysoką skutecznością, że na autostradzie czujemy jakbyśmy prawie jechali autem autonomicznym. Co więcej, możliwa jest także automatyczna zmiana pasa ruchu – kierowca musi rozpocząć manewr poprzez włączenie kierunkowskazu.

Niemiecka firma w kilku wybranych krajach otrzymała nawet możliwość oferowania 3. poziomu jazdy autonomicznej. Oznacza to, że kierowca może puścić kierownicę i przykładowo zacząć grać w gry na ogromnym, wbudowanym ekranie. Nadal jednak jego obowiązkiem jest przejęcie sterów, gdy komputer wyśle odpowiednie ostrzeżenie.

Wróćmy jednak do 2. poziomu jazdy autonomicznej, który co prawda jest mniej efektowny, ale dostępny m.in. w Polsce i wielu innych krajach. Mercedes zamierza wzbogacić oferowany system 2. poziomu o funkcję automatycznego wyprzedzania wolniejszych pojazdów. Należy mieć na uwadze, że rozwiązanie jest już dostępne w USA i Kanadzie, a teraz trafi do Europy.

Wprowadzenie omawianego rozwiązania na europejskie rynki ma zbiec się z dostawą pierwszych egzemplarzy nowej klasy E, która do klientów ma trafić w ciągu najbliższych miesięcy. Oczywiście docelowo funkcja będzie dostępna w większej liczbie modeli nowych Mercedesów. W USA i Kanadzie z rozwiązania można bowiem korzystać również w klasie C i klasie E, a także we wszystkich pojazdach serii Mercedes‑Benz EQ sprzedawanych na obu tych rynkach.

Jak działa automatyczne wyprzedzanie w Mercedesach?

Jeśli wolniejszy pojazd jedzie z przodu, Mercedes może sam zainicjować zmianę pasa ruchu w zakresie prędkości 80-140 km/h i automatycznie wyprzedzić inne auto. Musi jednak zaistnieć kilka warunków:

systemy muszą wykryć i poprawnie rozpoznać oznaczenia pasa ruchu,

manewr nie może przeszkodzić innym pojazdom,

na drodze muszą obowiązywać ograniczenia prędkości, a także samochód musi być wyposażony w nawigację MBUX.

Nawigacja najpewniej jest potrzebna, aby samochód był pewny, że znajduje się na autostradzie – automatyczne wyprzedzanie jest bowiem dostępne na drogach z odrębnym ruchem w jednym kierunku, na których mamy co najmniej dwa pasy ruchu. Dodatkowo mamy do czynienia z funkcją 2. poziomu jazdy autonomicznej, a więc obowiązkiem kierowcy będzie trzymanie rąk na kierownicy.