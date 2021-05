Apple Watch to najpopularniejszy smartwatch, dlatego Meizu też go skopiuje

Design Apple Watcha jednym się podoba, a innym nie, lecz ta pierwsza grupa jest zdecydowanie bardziej liczna. Konkurencja to widzi i nie pozostaje na ten fakt obojętna, co udowodni również nadchodzący Meizu Watch.

Apple Watch to najpopularniejszy smartwatch…

Apple ma niezwykłą umiejętność wpływania na całą branżę, bez względu na to, czy mowa o smartfonach, tabletach, laptopach, słuchawkach czy wearables. Wiele posunięć amerykańskiego giganta zostało skopiowanych przez konkurencję w mniej lub bardziej zgrabny sposób i Apple Watch nie jest wyjątkiem.

Nie sposób doliczyć się klonów smartwatcha Apple, ale wyraźnie jego designem inspirowane są m.in. Xiaomi Mi Watch (ten dostępny w Chinach) i Oppo Watch. Wkrótce do tego grona będzie można dołączyć również Meizu Watch, którego premiera zbliża się nieuchronnie.

… dlatego Meizu Watch też go będzie przypominał

Pierwsze sygnały, że Meizu może pracować na pełnoprawnym smartwatchem, pojawiły się już pod koniec czerwca 2020 roku. Wówczas producent zapowiedział, że w czwartym kwartale ubiegłego roku zaprezentuje Flyme For Watch, czyli oprogramowanie dedykowane do inteligentnych zegarków.

Meizu zaliczyło małe opóźnienie, ponieważ Flyme For Watch zostało zaanonsowane dopiero niedawno, na początku marca br. Zbliża nas to jednak do premiery Meizu Watch, która czai się tuż za rogiem.

Na stronie jednego z chińskich operatorów komórkowych, China Telecom, dostrzeżono bowiem stronę, poświęconą Meizu Watch. Ujawnił on przede wszystkim design nadchodzącego smartwatcha – trzeba przyznać, że na pierwszy rzut wygląda on jak kalka Apple Watch. Dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się można zauważyć, że na prawej krawędzi nie ma charakterystycznej koronki, ale cała reszta, łącznie z paskiem, mocno już przypomina smartwatch Apple.

Smartwatch Meizu Watch bardzo przypomina Apple Watch (źródło: Weibo)

China Telecom ujawnił również, że Apple Watch, sorry, wróć – Meizu Watch będzie obsługiwał technologię eSIM. To wciąż dość rzadko spotykane w smartwatchach, ale na pewno pożądane przez coraz więcej użytkowników. Ponadto w trakcie prezentacji Flyme For Watch producent poinformował o Meizu Pay, ale na tę chwilę nie wiadomo, jak dokładnie działa ten system płatności.

Z kolei znany i poważany leakster, Digital Chat Station, doniósł, że Meizu Watch umożliwi również słuchanie muzyki (co może oznaczać możliwość wgrania do jego pamięci plików muzycznych) oraz umożliwi nawet instalację aplikacji firm trzecich, podobnie jak Huawei Watch GT 2 Pro. Jednocześnie informuje też, że smartwatch nie będzie „bardzo tani”.

Niestety, można się spodziewać, że Meizu Watch nie będzie dostępny oficjalnie poza Chinami. Producent chyba już całkowicie olał globalny rynek, ponieważ mimo że sprzedaje swoje najnowsze flagowce z serii Meizu 18 na AliExpress, są to wersje chińskie bez zainstalowanych usług mobilnych Google.

Przy okazji prezentacji Flyme For Watch Meizu zapowiedziało, że smartwatch Meizu Watch zadebiutuje oficjalnie w maju 2021 roku, zatem można się spodziewać jego rychłej premiery.