Miniprzełom. Firefox pojawił się w Microsoft Store dla Windows 11 i 10

Jakiś czas temu Microsoft zmienił zasady publikowania aplikacji w swoim sklepie i zezwolił na wprowadzania do Microsoft Store „zwykłych” aplikacji, w tym także innych przeglądarek. Jako pierwsza pojawiła się tam Opera, a teraz towarzystwa dotrzyma jej również Mozilla Firefox.

Firefox dołącza do grona przeglądarek w Microsoft Store

Microsoft Store to miejsce problematyczne zarówno dla użytkowników, deweloperów aplikacji jak i samego Microsoftu. Do niedawna nie można było tam znaleźć niektórych najbardziej podstawowych aplikacji i, choć sytuacja polepszyła się na przestrzeni ostatnich kilku lat, dopiero zmiana warunków publikacji programów w Store sprawiła, że twórcy oprogramowania zaczęli się nim interesować.

Firefox jest już dostępny do pobrania w Microsoft Store (fot. Tabletowo.pl)

Dotychczasowe reguły windowsowego sklepu z aplikacjami zabraniały deweloperom publikowania w nim przeglądarek wykorzystujących inny silnik niż EdgeHTML, który był sercem „starego” Edge’a. Żeby było zabawniej, reguły te obowiązywały nawet przez pewien czas po przejściu przeglądarki Microsoftu na silnik Chromium.

Na szczęście, gigant z Redmond poszedł po rozum do głowy i zniósł te ograniczenia, co pozwoliło wejść do sklepu takim przeglądarkom jak Opera czy Yandex Browser. Teraz do Microsoft Store zawitał również Firefox.

Edge? Chrome? A komu to potrzebne?

Można powiedzieć, że jest to kolejny mały pstryczek w nos, który Mozilla sprzedaje twórcom Windowsa. Firefox dość szybko obszedł mechanizm „wciskania” Edge jako domyślnej przeglądarki w systemach Windows 10 i 11, pozwalając użytkownikom na zmianę za pomocą zaledwie jednego kliknięcia.

Wejście do Microsoft Store jest kolejnym sprytnym ruchem Mozilli, który może pomóc Firefoksowi w dotarciu do nieco szerszej rzeszy użytkowników. W szczególności, że najpopularniejsza przeglądarka na świecie, czyli Google Chrome wciąż nie zadebiutowała w sklepie z aplikacjami dla Windows.

Zespół stojący za przeglądarką z ognistym lisem w logo wymienia kilka kluczowych zalet, dla których użytkownicy powinni wybrać właśnie Firefoxa na swoją przeglądarkę. Są to między innymi narzędzia dbające o prywatność podczas przeglądania sieci, szybkie ładowanie stron czy też spore możliwości personalizacji programu. No i, oczywiście, możliwość łatwego pobrania jej ze sklepu Microsoftu.

Firefox jest już dostępny do pobrania z Microsoft Store dla systemów Windows 11 oraz Windows 10. Jest to dokładnie ta sama wersja przeglądarki, którą można znaleźć na stronie internetowej programu i poza formą instalacji nie różni się od niej absolutnie niczym.