Media Markt rzuca wyzwanie Media Expert. Też zaprasza ze świadectwem. Jaki rabat daje?

Można powiedzieć, że zgodnie z tradycją Media Expert daje rabat za oceny, również w 2025 roku. Swoją kontrpromocję postanowiła jednak ogłosić sieć Media Markt. Ona także obiecuje obniżkę, aczkolwiek na nieco innych zasadach. Dla niej oceny się nie liczą.

Rabat dla uczniów w Media Markt. Oceny się nie liczą, wystarczy świadectwo ukończenia klasy

Promocja Media Expert na zakończenie roku szkolnego ma zawsze takie same warunki. Uczeń lub jego rodzic albo opiekun prawny musi przyjść do sklepu z oryginałem świadectwa, aby otrzymać rabat za oceny. Za każdą szóstkę sklep przyzna 6 złotych rabatu, a za każdą piątkę – 5 złotych. Ponadto za wzorowe zachowanie jest dodatkowe 6 złotych zniżki, a za bardzo dobre – 5 złotych. Można też zyskać kolejne 6 złotych rabatu za okazanie do zeskanowania karty klienta w aplikacji Media Expert. W przypadku uczniów klas I-III zniżka ma zawsze wysokość 20 złotych.

Media Markt natomiast nie daje rabatu za każdą piątkę i szóstkę oraz odpowiednio wysoką ocenę z zachowania. Sklep przyznaje bowiem zniżkę za samo przyjście ze świadectwem szkolnym, potwierdzającym ukończenie klasy, aczkolwiek warunkiem jest, żeby okazała je pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku niepełnoletnich uczniów konieczna jest zatem obecność rodzica albo przedstawiciela ustawowego.

Osoby, które okażą przy kasie świadectwo szkolne, otrzymają rabat w wysokości 50 złotych. Jest to stała kwota, bez względu na to, jakie oceny uzyskało dziecko. Aby jednak dostać zniżkę, nie wystarczy „wylegitymować się” świadectwem – konieczne jest też wybranie produktu lub produktów o łącznej wartości co najmniej 400 złotych. To minimalna kwota zakupów, uprawniająca do otrzymania rabatu.

Z promocji można skorzystać wyłącznie w sklepach stacjonarnych w okresie od 27 do 30 czerwca 2025 roku.

Rabat za świadectwo – tak, ale nie na sprzęt Apple

W regulaminie zastrzeżono, że akcja promocyjna nie obejmuje towarów marki Apple, a ponadto produktów oferowanych w ramach tzw. outletu i dostępnych wyłącznie w przedsprzedaży oraz kart podarunkowych i kart POSA (cyfrowych), a także wszystkich usług.

Regulamin akcji promocyjnej „Kasa dla Asa” (PDF)