Google wymyśliło coś nowego. Imponująca funkcja

Technologiczny gigant pochwalił się nową funkcją w ramach eksperymentalnej „wirtualnej przymierzalni”. Teraz użytkownicy zobaczą wygenerowaną wersję siebie w nowym stroju, tyle że nie na statycznym zdjęciu, a na dynamicznym wideo!

Wirtualna przymierzalnia Google pokaże użytkownika w nowym stroju na dynamicznym wideo

Google pochwaliło się kolejnym pomysłem na wspomaganie użytkowników, którzy nie przepadają za zakupami odzieżowymi. Przedsiębiorstwo stworzyło nową, eksperymentalną aplikację w ramach Google Labs, w której sztuczna inteligencja zwizualizuje strój oraz pomoże przekonać się, jak będzie wyglądał na ciele danego użytkownika.

O podobnej wirtualnej przymierzalni wspominaliśmy już w maju 2025 roku. Zgodnie z informacjami, przekazanymi wtedy przez technologicznego giganta, użytkownik Google Shopping mógłby przesyłać własne zdjęcie i „przymierzyć” odzież wybraną z miliarda propozycji. Teraz firma przedstawiła Doppl – eksperymentalną aplikację, która ma to zrobić jeszcze lepiej.

Jedną z dodatkowych funkcji ma być możliwość dodawania zdjęć lub zrzutów ekranu konkretnych strojów do „przymiarki”. Ponadto użytkownicy mogą zobaczyć wirtualną wersję siebie w filmie wygenerowanym przez sztuczną inteligencję. Jak zaznacza gigant – wystarczy przesłać zdjęcie odzieży, a „Doppl zajmie się resztą”.

Niestety nowa, eksperymentalna apka nie jest dostępna w Polsce. Póki co skierowano ją do użytkowników w USA, więc jeszcze nie przyspieszycie przymierzania swoich nowych ubrań.

Jeszcze więcej eksperymentalnych funkcji opartych na AI

Google pochwaliło się również funkcją o nazwie „Preferowane źródła” (ang. Preferred Sources). Użytkownik uczestniczący w tym eksperymencie może wybrać swoje ulubione źródła wiadomości. Wystarczy, że stuknie w ikonę z gwiazdką obok nagłówka „Top Stories”. Jeśli ulubione witryny opublikują świeże i ważne treści, zostaną one wyświetlone na liście wyżej. Z opcji tej póki co mogą skorzystać użytkownicy z USA i Indii.

Funkcja „Preferowane źródła” (źródło: Google)

Technologiczny gigant z Mountain View ulepsza również funkcję „Ask Photos” w aplikacji Zdjęcia. Zadaniem tej opcji jest możliwość wyszukiwania zdjęć z pomocą sztucznej inteligencji Gemini. Użytkownik może zadawać pytania, np. „Co jadłam w czasie podróży do Barcelony?”, a modele AI przeszukają zdjęcia i takowe pokażą.

Użytkownicy zgłaszali jednak, że wyszukiwanie jest zbyt wolne, nawet w przypadku wpisania prostych haseł typu „plaża”. Teraz Google poprawiło tę funkcję i wprowadza klasyczną funkcję wyszukiwania. Oznacza to, że użytkownicy od razu zobaczą wyniki, a modele sztucznej inteligencji będą pracować w tle i z czasem wyświetlać kolejne, lepiej dopasowane zdjęcia.

Ask Photos jest teraz udostępniana poza wersją wczesnego dostępu i trafia do wielu użytkowników. Nadal jednak jest to funkcja ograniczona do USA.