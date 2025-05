HMD idzie w smartwatche. Jeden z nich będzie prawdziwym pionierem

Mało która firma, produkująca urządzenia mobilne, poprzestaje na produkcji smartfonów lub tabletów – nikogo zatem nie dziwią słuchawki z logo Motoroli czy smartwatch Realme. HMD nie będzie gorsze i planuje własne zegarki. Na szczęście firma zaczyna rozumieć, o co chodzi w tym rynku i planuje coś naprawdę nietypowego.

Co wiemy o pierwszych zegarkach HMD?

Źródłem informacji o smartwatchach HMD jest profil na Twitterze/X specjalizujący się w udostępnianiu przedpremierowych informacji o działaniach fińskiego przedsiębiorstwa – HMD_MEME’S. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się nie tylko, że planowane urządzenia będą nazywać się Rubber 1 oraz Rubber 1S, ale poznaliśmy także sporą część specyfikacji.

Skromniejszym urządzeniem w tym przypadku będzie Rubber 1S. Będzie wyposażony w ekran OLED o przekątnej/średnicy 1,07 cala oraz akumulator o pojemności 290 mAh z opcją ładowania przewodowo oraz indukcyjnie – zgodnie ze standardem Qi. W kwestii zamontowanych modułów powinniśmy spodziewać się obecności Bluetooth 5.0, Wi-Fi i akcelerometru oraz pomiarów tętna i natlenienia krwi. Zegarek ma pracować pod kontrolą Wear OS i wytrzymywać pracę pod wodą na poziomie 5 ATM.

HMD Rubber 1 – pierwszy smartwatch z WearOS i aparatem

Model pozbawiony „eski” zapowiada się całkiem przyzwoicie. Rubber 1 zaoferuje 1,85-calowy wyświetlacz OLED oraz większe ogniwo 400 mAh. Zestaw komunikacyjny zostanie rozbudowany o NFC, a zamiast Bluetooth 5.0 pojawi się moduł Bluetooth 5.3. Tym, co najbardziej szokuje w specyfikacji, to obecność aparatu o rozdzielczości 2 Mpix. Smartwatch HMD byłby zatem pierwszym urządzeniem w tej kategorii z systemem Wear OS oraz kamerą na pokładzie.

Trudno ocenić na tym etapie, do czego miałaby służyć, jednak niedawne partnerstwo firmy z Xplora Technologies – producentem smartwatchy dla dzieci – podpowiada, że seria Rubber może być rozwiązaniem skierowanym do nieletnich i wyposażona w narzędzia do kontroli rodzicielskiej.

Nie wiadomo, kiedy HMD planuje zaprezentować smartzegarki ani ile będą kosztować. Jeżeli jednak firma dobrze to rozegra, może narobić wokół siebie trochę szumu i kto wie, czy nie wpłynie to pozytywnie na sprzedaż telefonów.