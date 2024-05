Nowa hulajnoga elektryczna Xiaomi wjechała do Polski. Ile za nią zapłacimy?

Na polski rynek wjechała najnowsza propozycja chińskiej marki. Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) ma przejechać na jednym ładowaniu nawet 60 kilometrów. Co jeszcze potrafi i jaką cenę wyznaczono za ten jednoślad?

Hulajnoga Xiaomi Electric Scooter 4 Pro w drugiej odsłonie

Chińska marka zyskała mocną pozycję na rynku. Jej produkty z wielu branż stały się w ostatnich latach niezwykle popularne – zaczynając od wydajnych smartfonów, przez gadżety do inteligentnego domu i kończąc na pojazdach do transportu osobistego. Do grona urządzeń z tej ostatniej grupy dołącza kolejna hulajnoga elektryczna i jest już obecna w Europie.

źródło: producent

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) została wyposażona w silnik cechujący się wyższą wydajnością w porównaniu do poprzedniej generacji. Napęd na tylne koła wykazuje się mocą na poziomie 400 W, czerpiąc energię z akumulatora o pojemności 10 Ah. Jak twierdzi producent, tak spora bateria pozwoli na pokonanie około 60 kilometrów na jednym ładowaniu.

Najnowsza generacja otrzymała lepsze opony o rozmiarze 10 cali oraz szerokości 60 milimetrów, zamiast 54 milimetrów znanych z Electric Scooter 4 Pro w pierwszej wersji. Zmiana ta przekłada się nie tylko na większą wygodę, ale również zwiększa amortyzację i przyczepność podczas pokonywania zakrętów. To z kolei bezpośrednio wpływa na większe bezpieczeństwo pasażera. Ramę pojazdu wyprodukowano z wytrzymałej stali węglowej.

Szybkość i wyposażenie nowego jednośladu

Wprowadzona na europejski rynek hulajnoga elektryczna została wyposażona w intuicyjny pulpit, na którym można na bieżąco weryfikować poziom naładowania akumulatora. Użytkownik ma do wyboru trzy tryby prędkości – pieszy z ograniczeniem do 6 km/h, standardowy pozwalający na osiągnięcie 15 km/h oraz sportowy oferujący prędkość maksymalną, czyli 20 km/h. W przypadku zakupu dowolnej hulajnogi elektrycznej warto pamiętać o obowiązującym w Polsce ograniczeniu prędkości oraz pozostałych zasadach poruszania się tym pojazdem.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) została wyposażona w kierunkowskazy złożone z homologowanych świateł oraz sygnalizatora dźwiękowego. Pojazd ma też automatyczne światło przednie, które zapewni bezpieczeństwo po zmroku, oraz czerwone światło tylne.

Nowa hulajnoga elektryczna łączy się z Mi Home za pomocą modułu Bluetooth, gdzie możliwe jest bieżące monitorowanie poziomu naładowania akumulatora, a także przebiegu. Za pomocą tej aplikacji użytkownik może też blokować silnik, ustawiać światła czy zaktualizować oprogramowanie urządzenia.

Cena Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

Cena Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) wynosi 2499 złotych, choć w autoryzowanym sklepie producenta można zdobyć ją za 2299 złotych.

